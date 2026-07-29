Tragedia nella notte: auto giù dal pendio per 100 metri, morti due giovanissimi
Si tratta di un 18enne e un 19enne del cantone San Gallo. Con loro altri due passeggeri, uno è rimasto ferito gravemente
Si tratta di un 18enne e un 19enne del cantone San Gallo. Con loro altri due passeggeri, uno è rimasto ferito gravemente
MÄDRIS-VERMOL - Drammatico incidente nella notte tra martedì e mercoledì nei pressi di Alp Chläui, nel cantone di San Gallo. Un'auto con a bordo quattro giovani è precipitata lungo il pendio. Il bilancio è tragico: un 18enne e un 19enne sono morti sul colpo. Un 21enne è rimasto ferito gravemente. L'altro occupante, un 17enne ha riportato ferite lievi.
Secondo la Polizia cantonale di San Gallo, l'incidente è avvenuto intorno alle due del mattino, quando il veicolo è uscito di strada precipitando lungo la scarpata. L'auto si è ribaltata più volte, fermandosi circa 100 metri più in basso. All'arrivo dei soccorsi, per il 18enne e il 19enne non c'era più nulla da fare. Il 21enne e il 17enne sono stati elitrasportati in ospedale dalla Rega e dalla Alpine Air Ambulance. Tutti e quattro erano cittadini svizzeri residenti nella regione.
La posizione remota del luogo dell'incidente ha reso particolarmente complesse le operazioni di soccorso e le indagini. I corpi delle vittime e il veicolo distrutto sono stati recuperati con l'ausilio di elicotteri. La polizia cantonale ha istituito un posto di comando presso l'Alpe Kohlschlag, da cui è stato coordinato l'intervento.
All'operazione hanno preso parte i pompieri, la Rega, il servizio di elisoccorso Alpine Air Ambulance, una compagnia privata di elicotteri, diverse squadre di soccorso, la procura e la polizia cantonale di San Gallo con vari specialisti.
Su indicazione della procura del cantone di San Gallo, la polizia cantonale sta indagando per chiarire le cause dell'incidente.
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