Tragedia nella notte: auto giù dal pendio per 100 metri, morti due giovanissimi

Secondo la Polizia cantonale di San Gallo, l'incidente è avvenuto intorno alle due del mattino, quando il veicolo è uscito di strada precipitando lungo la scarpata. L'auto si è ribaltata più volte, fermandosi circa 100 metri più in basso. All'arrivo dei soccorsi, per il 18enne e il 19enne non c'era più nulla da fare. Il 21enne e il 17enne sono stati elitrasportati in ospedale dalla Rega e dalla Alpine Air Ambulance. Tutti e quattro erano cittadini svizzeri residenti nella regione.