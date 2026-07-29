Avere animali domestici non rende automaticamente più felici

Salute meno buona e più sigarette

In media, i proprietari di animali hanno persino riferito uno stato di salute leggermente peggiore e un consumo leggermente più elevato di sigarette. Anche su aspetti come solitudine, soddisfazione di vita e frequenza delle visite mediche sono emerse poche differenze rispetto alle persone senza animali.

Persone meno in salute, sole o stressate più inclini a prendere un animale

I ricercatori sottolineano tuttavia che questi risultati non significano che gli animali non facciano bene. Potrebbe infatti intervenire un cosiddetto effetto di selezione: persone già affette da problemi di salute, stress o solitudine potrebbero essere più inclini a procurarsi un animale come supporto emotivo.