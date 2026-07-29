Dà fuoco a diversi furgoni, arrestato

Poco prima delle 05.30 è pervenuta la segnalazione di un incendio presso una stazione di servizio. Giunte sul posto, le forze di intervento hanno trovato diversi furgoni per le consegne carichi di cartone e plastica che stavano bruciando.

I pompieri hanno spento l'incendio. Poco dopo, secondo quanto riportato da una nota odierna della polizia bernese, una pattuglia ha arrestato il presunto autore del reato. Quest'ultimo è stato posto in stato di fermo provvisorio.