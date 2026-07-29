BERNA
Dà fuoco a diversi furgoni, arrestato
Il sospettato è ora in stato di fermo dopo l'incendio che ha coinvolto veicoli per le consegne.
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Fonte Ats
Dà fuoco a diversi furgoni, arrestato
Il sospettato è ora in stato di fermo dopo l'incendio che ha coinvolto veicoli per le consegne.
BERNA - La polizia bernese ha fermato lunedì mattina un uomo sospettato di aver dato fuoco a diversi furgoni posteggiati in una stazione di servizio a Gümligen.
Poco prima delle 05.30 è pervenuta la segnalazione di un incendio presso una stazione di servizio. Giunte sul posto, le forze di intervento hanno trovato diversi furgoni per le consegne carichi di cartone e plastica che stavano bruciando.
I pompieri hanno spento l'incendio. Poco dopo, secondo quanto riportato da una nota odierna della polizia bernese, una pattuglia ha arrestato il presunto autore del reato. Quest'ultimo è stato posto in stato di fermo provvisorio.
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