Il coleottero giapponese arretra

Una strategia per convivere con il parassita

Originario dell’Asia, il coleottero giapponese è stato individuato in Ticino nel 2017. Essendosi ormai stabilmente insediato sul territorio, la sua eradicazione non è più ritenuta possibile. L’obiettivo è quindi contenerne la diffusione e limitarne i danni.

In quest’ottica, lo scorso febbraio il Servizio fitosanitario cantonale ha adottato una strategia che coinvolge Confederazione, Cantone, Comuni, agricoltori e popolazione, in attesa che la ricerca metta a disposizione strumenti di lotta più efficaci.

Il caldo ha concentrato il periodo di volo

Le condizioni meteorologiche primaverili, caratterizzate da tempo stabile e temperature elevate, hanno favorito uno sviluppo molto uniforme delle larve nel terreno. Di conseguenza, la maggior parte degli adulti è emersa nello stesso periodo, concentrando il volo tra la fine di giugno e l’inizio di luglio.

Una dinamica che ha facilitato anche gli interventi fitosanitari in agricoltura, consentendo di agire in una finestra temporale più ristretta.