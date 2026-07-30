Dopo il dramma di Leontica, si chiede un piano per proteggere la popolazione dai killer

BELLINZONA - Esiste un piano per mettere al sicuro la popolazione quando c'è una persona che dopo aver commesso un omicidio si aggira armato per il paese?

La domanda arriva dalla deputata Sara Beretta Piccola che, in un'interpellanza inoltrata oggi in Gran Consiglio, è tornata sul terribile caso di Leontica e Faido avvenuto lo scorso 9 luglio, quando un 59enne ha ucciso l’ex moglie ricoverata all’ospedale di Faido sparandole con una pistola, e poi è fuggito in Valle di Blenio. Dopo 24 ore, rifugiato a Leontica, ha fatto esplodere la casa di un familiare ferendo alcuni poliziotti. Il suo corpo è stato trovato tra le macerie.



Una vicenda che alla deputata Beretta Piccoli fa tornare alla memoria la strage di Rivera del 4 marzo 1992, uno dei più gravi fatti di sangue nella storia del Canton Ticino. In quell’occasione Erminio Criscione uccise sei persone e ne ferì altre sei in un’azione pianificata che coinvolse diverse località del Luganese. «A oltre trent'anni di distanza, il ripetersi di episodi di estrema violenza impone una riflessione sull'efficacia degli strumenti di prevenzione, di valutazione del rischio e di protezione delle potenziali vittime, affinché tragedie analoghe possano essere intercettate e, per quanto possibile, evitate» scrive Sara Beretta Piccoli.