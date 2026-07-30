La Polizia di Chiasso ha il suo nuovo comandante
Il Municipio di Chiasso ha nominato all'unanimità l'attuale vicecomandante Christian Musso. Dal 1° agosto sostituirà Nicolas Poncini
CHIASSO - Sarà Christian Musso il nuovo comandante della Polizia comunale di Chiasso. Nominato all'unanimità dal Municipio, subentrerà a Nicolas Poncini a partire dal 1° agosto.
Già vicecomandante del corpo cittadino, Musso ─ classe 1981 ─ ha costruito il proprio percorso professionale nel servizio di polizia. I suoi primi tre anni in divisa li ha trascorsi proprio a Chiasso, in qualità di agente della Polizia comunale. In seguito, si legge in un comunicato del Municipio, ha compiuto un importante percorso di formazione alla Polizia cantonale: dapprima nei reparti mobili di Noranco, poi, con il grado di caporale, nel reparto interventi speciali. A questa esperienza operativa ha affiancato un'attività di istruttore, sia presso la scuola di polizia, sia nella formazione continua di agenti già in servizio.
Alla fine del 2017 rientra presso la Polizia della città di confine di cui, dal 2023, è vicecomandante. Con la nomina, Musso assume anche il coordinamento della Regione di polizia I - Mendrisiotto Sud, della quale Chiasso è Comune Polo.
«Nel suo operato ─ scrive il Municipio ─ Christian Musso si è sempre distinto per pragmatismo, senso di responsabilità, equilibrio e una spiccata propensione a cercare soluzioni concrete: qualità che, unite alla conoscenza approfondita del Corpo, assicurano continuità gestionale e operativa nella fase di avvicendamento».