La Polizia di Chiasso ha il suo nuovo comandante

Già vicecomandante del corpo cittadino, Musso ─ classe 1981 ─ ha costruito il proprio percorso professionale nel servizio di polizia. I suoi primi tre anni in divisa li ha trascorsi proprio a Chiasso, in qualità di agente della Polizia comunale. In seguito, si legge in un comunicato del Municipio, ha compiuto un importante percorso di formazione alla Polizia cantonale: dapprima nei reparti mobili di Noranco, poi, con il grado di caporale, nel reparto interventi speciali. A questa esperienza operativa ha affiancato un'attività di istruttore, sia presso la scuola di polizia, sia nella formazione continua di agenti già in servizio.