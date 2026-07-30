Il cervo affamato va a caccia di mele, nel giardino di una casa

L'ultima segnalazione giunta in redazione proviene da Lamone. Un lettore ha notato la presenza, da qualche sera, di un cervo che si aggira alle porte dell'abitato, «in zone molto frequentate da persone a spasso con i cani». L'animale era evidentemente alla ricerca di cibo e acqua, che in questo periodo di canicola e siccità si stentano a trovare in natura.

«Ieri sera alle 21 l’abbiamo filmato nel nostro giardino, mentre mangiava le mele del nostro albero», aggiunge il lettore.