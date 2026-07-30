LAMONE
Il cervo affamato va a caccia di mele, nel giardino di una casa
Da qualche sera un esemplare di ungulato si sta facendo vedere a ridosso dell'abitato
Il cervo affamato va a caccia di mele, nel giardino di una casa
LETTORE TIO.CH
Il cervo affamato va a caccia di mele, nel giardino di una casa
Da qualche sera un esemplare di ungulato si sta facendo vedere a ridosso dell'abitato
LAMONE - Gli animali selvatici sono una presenza sempre più ricorrente anche nei fondovalle ticinesi. È successo più volte negli ultimi mesi con vari esemplari di lupo, mentre gli esempi che riguardano gli ungulati sono ancora più frequenti.
L'ultima segnalazione giunta in redazione proviene da Lamone. Un lettore ha notato la presenza, da qualche sera, di un cervo che si aggira alle porte dell'abitato, «in zone molto frequentate da persone a spasso con i cani». L'animale era evidentemente alla ricerca di cibo e acqua, che in questo periodo di canicola e siccità si stentano a trovare in natura.
«Ieri sera alle 21 l’abbiamo filmato nel nostro giardino, mentre mangiava le mele del nostro albero», aggiunge il lettore.
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