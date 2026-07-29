Arriva la Guardia costiera, buttano in mare 500mila euro
Il motoscafo era in avaria. Due dei passeggeri si sono lanciati in acqua riuscendo a raggiungere la terraferma.
RAGUSA - Giallo nelle acque del Ragusano, non distante dalla costa di Casuzze, dove un motoscafo è andato in avaria, probabilmente dopo essere rimasto senza carburante.
Nessuno degli occupanti ha chiesto aiuto: due passeggeri sono riusciti a raggiungere la terraferma, mentre un terzo è rimasto a bordo del natante. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno segnalato la situazione alle autorità.
Sul posto è quindi intervenuta una motovedetta della Guardia costiera. Alla vista dei militari in arrivo, dal motoscafo – che si sospetta provenisse da Malta – sono stati gettati in mare alcuni plichi sigillati.
I contenitori, recuperati dalla Guardia costiera con l’aiuto di alcuni bagnanti, contenevano quasi mezzo milione di euro in contanti. Sulla vicenda la Procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta per chiarire l’origine del denaro e le circostanze dell’episodio.