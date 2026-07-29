Per il 73% degli americani Trump non dedica attenzione ai veri problemi del paese

WASHINGTON - Il 73% degli americani ritiene che il presidente Donald Trump non abbia dedicato abbastanza attenzione ai problemi più importanti per gli Stati Uniti. È quanto emerge da un sondaggio della CNN, secondo il quale due terzi degli intervistati è convinto che le politiche del presidente abbiano peggiorato la loro condizione economica e che le sue decisioni militari in Iran abbiano danneggiato gli Stati Uniti.