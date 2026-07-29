STATI UNITI
Per il 73% degli americani Trump non dedica attenzione ai veri problemi del paese
Il tasso di approvazione del presidente è al 34%
AFP
Fonte Ats Ans
Per il 73% degli americani Trump non dedica attenzione ai veri problemi del paese
Il tasso di approvazione del presidente è al 34%
WASHINGTON - Il 73% degli americani ritiene che il presidente Donald Trump non abbia dedicato abbastanza attenzione ai problemi più importanti per gli Stati Uniti. È quanto emerge da un sondaggio della CNN, secondo il quale due terzi degli intervistati è convinto che le politiche del presidente abbiano peggiorato la loro condizione economica e che le sue decisioni militari in Iran abbiano danneggiato gli Stati Uniti.
Il sondaggio rivela che il tasso di approvazione di Trump è al 34%, pari a quello dopo l'assalto del 6 gennaio, e che solo il 15%% approva in modo forte le sue politiche. Il 28% degli americani approva la sua gestione della guerra in Iran, il 25% lo promuove sull'inflazione e il 21% sui prezzi della benzina.
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