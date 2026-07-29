Mandato di cattura per il fondatore di Telegram: «È complice di terrorismo»

Durov, che ha 41 anni, era stato fermato in Francia nell'agosto del 2024 e trattenuto per diversi giorni poiché accusato di contenuti illegali pubblicati su Telegram dagli utenti. Alcuni mesi dopo, nel marzo del 2025, i magistrati francesi gli avevano dato il permesso di espatrio, e il fondatore di Telegram era tornato temporaneamente negli Emirati Arabi Uniti, dove risiede e dove ha sede la sua società.

In Russia l'accesso a Telegram è bloccato dalle autorità per il controllo delle telecomunicazioni, ma continuano a servirsene molte istituzioni - compreso l'ufficio stampa del Cremlino e i ministeri - per diffondere notizie, e gli utenti continuano ad accedervi grazie all'utilizzo di sistemi per aggirare il blocco, i VPN.