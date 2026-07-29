In ufficio in bermuda (anche il capo), la rivoluzione anti-caldo arriva dal Giappone

L'idea è quella di poter rendere il lavoro più sopportabile, viste le alte temperature estive, riducendo anche l'utilizzo dell'aria condizionata e incentivando il risparmio energetico. Il Giappone sta vivendo delle estati sempre più torride, e quest'anno l'Agenzia meteorologica giapponese ha introdotto anche una nuova categoria chiamata 'kokushobi', che significa 'giorno terribilmente caldo' ad avvertire quando le temperature potrebbero salire oltre i 40° C. Come riportato dal Telegraph tra il 6 e il 12 luglio scorso oltre 4'500 persone sono state trasportate in ospedale per dei colpi di calore, e sette di esse sono decedute.