Almeno 13 le vittime del terremoto

Una violenta esplosione in un centro commerciale, avvenuta in seguito al sisma, ha causato almeno due vittime. Dopo ore di interventi, i soccorritori hanno estratto nella notte i corpi senza vita di due donne, come riportato dall’emittente NHK. Per un’altra persona è stato dichiarato l’“arresto cardiaco e respiratorio”, una formula utilizzata in Giappone prima della conferma ufficiale del decesso da parte di un medico. Altre cinque persone sono state tratte in salvo con ferite.

Esplosione probabilmente causata da una perdita di gas

All’origine dell’esplosione vi sarebbe una perdita di gas. NHK ha trasmesso le immagini riprese da un automobilista al momento della deflagrazione, che ha provocato il crollo di soffitti e pareti, lasciando esposta la struttura in acciaio dell’edificio. Secondo il gestore, dipendenti e clienti erano già stati evacuati a causa del terremoto.