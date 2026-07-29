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Almeno 13 le vittime del terremoto

Il bilancio definitivo potrebbe essere molto più pesante
Almeno 13 le vittime del terremoto
AFP
Fonte Ats Dpa
elaborata da Redazione
Almeno 13 le vittime del terremoto
Il bilancio definitivo potrebbe essere molto più pesante

TOKYO - Dopo il violento terremoto che ha colpito il sud-ovest del Giappone, il bilancio delle vittime continua a salire. Le autorità hanno confermato 13 morti, ha annunciato la prima ministra Sanae Takaichi il giorno successivo al sisma nella prefettura di Kumamoto, sull’isola sud-occidentale di Kyushu. Secondo l’agenzia di stampa Kyodo, che cita un funzionario governativo, il numero delle vittime potrebbe essere addirittura più alto, arrivando a diverse decine.

Il terremoto, di magnitudo 7,1 e avvenuto nel pomeriggio di martedì (ora locale), ha provocato gravi danni a edifici e infrastrutture. I media locali riferiscono di decine di feriti, mentre proseguono le ricerche dei dispersi. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, nella speranza di individuare eventuali superstiti tra le macerie.

GIAPPONE
Il sisma fa collassare un centro commerciale, in decine sotto le macerie

Una violenta esplosione in un centro commerciale, avvenuta in seguito al sisma, ha causato almeno due vittime. Dopo ore di interventi, i soccorritori hanno estratto nella notte i corpi senza vita di due donne, come riportato dall’emittente NHK. Per un’altra persona è stato dichiarato l’“arresto cardiaco e respiratorio”, una formula utilizzata in Giappone prima della conferma ufficiale del decesso da parte di un medico. Altre cinque persone sono state tratte in salvo con ferite.

Esplosione probabilmente causata da una perdita di gas
All’origine dell’esplosione vi sarebbe una perdita di gas. NHK ha trasmesso le immagini riprese da un automobilista al momento della deflagrazione, che ha provocato il crollo di soffitti e pareti, lasciando esposta la struttura in acciaio dell’edificio. Secondo il gestore, dipendenti e clienti erano già stati evacuati a causa del terremoto.

In una cartiera è inoltre crollato un camino. Anche in questo caso sono state individuate due persone in arresto cardiaco e respiratorio, ha riferito NHK la mattina seguente. Diverse persone risultano ancora disperse. L’agenzia meteorologica nazionale ha avvertito che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi ulteriori forti scosse nella regione.

La prefettura di Kumamoto era già stata colpita dieci anni fa da un terremoto di magnitudo 7,3, che causò decine di vittime e costrinse decine di migliaia di persone a trovare rifugio in strutture di emergenza. Allora si registrarono ingenti danni agli edifici, tra cui il celebre castello di Kumamoto. Anche a seguito del nuovo sisma, martedì, il muro di pietra del castello ha subito danni.

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