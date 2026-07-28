Trump e Netanyahu si incontrano a Washington: «Allineati su ogni scelta in Iran»

Le tensioni tuttavia non sono scomparse. Nei giorni scorsi Trump aveva criticato Netanyahu per le sue obiezioni alla possibile vendita dei caccia ad Ankara e, poco prima del vertice, lo ha rimproverato per aver divulgato informazioni di intelligence sull'attività nucleare iraniana. «Non ho bisogno che Bibi me lo dica», ha affermato il presidente in un'intervista, aggiungendo che, in assenza di un accordo, gli Stati Uniti sarebbero pronti a colpire il sito di Pickaxe Mountain.

Il contesto resta complesso. Il conflitto con l'Iran è entrato nel sesto mese e, secondo l'intelligence americana, la nuova leadership di Teheran appare più determinata a sviluppare un'arma nucleare. A Washington, blindata anche per il funerale del senatore Lindsey Graham, Netanyahu è stato accolto da manifestazioni pro-palestinesi che chiedono la fine del sostegno militare statunitense a Israele.