La Marina sequestra oltre una tonnellata di cocaina
Arrestate tre persone: colpo ai cartelli da circa 11,6 milioni di franchi
CITTÀ DEL MESSICO - La Marina messicana ha intercettato un'imbarcazione nell'Oceano Pacifico, a 713 chilometri dalle coste del Chiapas, sequestrando 1.140 chilogrammi di presunta cocaina. Durante l'operazione sono state arrestate tre persone che si trovavano a bordo del natante.
L'imbarcazione era equipaggiata con quattro motori fuoribordo, 33 taniche contenenti 840 litri di carburante e varie attrezzature per la navigazione. Il carico illegale, suddiviso in 38 pacchi, avrebbe permesso la distribuzione di oltre due milioni di dosi sul mercato.
En Chiapas, elementos de @SEMAR_mx detuvieron a tres personas y aseguraron una embarcación con más de una tonelada de cocaína, combustible y equipo de navegación, con lo que se evitó que más de 2 millones de dosis de droga lleguen a las calles.— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 28, 2026
En la administración de la… pic.twitter.com/e1QrBnbDiq
Secondo il Gabinetto di Sicurezza, il sequestro rappresenta un danno economico per le organizzazioni criminali stimato in circa 11,6 milioni di franchi. I sospettati e il materiale confiscato sono stati trasferiti a Puerto Chiapas, dove sono stati messi a disposizione delle autorità competenti per l'avvio delle indagini.
Le istituzioni hanno sottolineato che queste operazioni mirano a inibire le attività illecite, colpire le capacità finanziarie dei gruppi criminali e rafforzare la presenza dello Stato nelle acque nazionali. Con quest'ultimo intervento, durante il governo della presidente Claudia Sheinbaum, la quantità di cocaina sequestrata in mare sale a circa 80 tonnellate.