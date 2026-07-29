Attacchi di precisione americani in Iraq contro terroristi legati a Iran

Gli attacchi hanno colpito posizioni del PMF, i cui elementi filoiraniani operano ancora in modo autonomo, «in diverse province, con l'attacco più letale nella provincia di Ninive, dove almeno 10 membri sono stati uccisi», ha detto un funzionario, aggiungendo che il bilancio delle vittime probabilmente aumenterà. Sono stati segnalati feriti anche in altre province, ha aggiunto. Un altro funzionario ha confermato il bilancio iniziale.