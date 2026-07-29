Un volo di oltre 24 ore, senza scalo
Nuovo record per Qantas, che ha percorso più di 23mila chilometri con un aereo pensato per le distanze ultralunghe
Nuovo record per Qantas, che ha percorso più di 23mila chilometri con un aereo pensato per le distanze ultralunghe
MELBOURNE - Un Airbus A350 appositamente costruito per le ultralunghe distanze dalla compagnia aerea australiana Qantas ha stabilito un record di volo a lungo raggio con un volo nonstop di oltre un giorno. L'aereo, partito da Melbourne, è atterrato martedì a Tolosa, nel sud della Francia, dopo 24 ore e 24 minuti di volo, avendo percorso senza scalo più di 23.000 chilometri.
«Per l'equipaggio ciò ha significato: volare dall'inverno all'estate, attraversare due oceani e tre continenti – e vivere in un unico volo ben due albe e due tramonti», ha comunicato Airbus. L'aereo ha superato la durata record precedente di un volo dimostrativo da Hong Kong a Londra del 2005 di quasi due ore. Tuttavia, non era inizialmente chiaro se il volo di Qantas sarebbe stato ufficialmente inserito nel Guinness dei primati.
Il volo di prova faceva parte del "Project Sunrise" pianificato da anni da Qantas. La compagnia aerea vuole offrire per la prima volta voli nonstop da Sydney a Londra a partire da ottobre 2027, e in seguito anche New York dovrebbe essere raggiunta senza scalo. A seconda delle condizioni meteorologiche, gli aerei dovrebbero essere in volo per circa 19-21 ore.
Uno dei voli più seguiti della storia
Il volo ha suscitato grande interesse anche su Internet: secondo il servizio di tracciamento dei voli Flightradar24, è stato seguito da oltre 3,6 milioni di persone. Ciò ha reso il test uno dei voli più osservati di tutti i tempi.
Per il progetto, Qantas ha ordinato dodici Airbus A350-1000 ULR appositamente adattati – la sigla ULR sta per Ultra Long Range. Gli aerei dispongono di un serbatoio supplementare di carburante con una capacità di 20.000 litri e offrono spazio per 238 passeggeri. Il primo velivolo dovrebbe essere consegnato nell'aprile 2027. Per contrastare la fatica durante i voli ultralunghi, i piloti lavoreranno in turni di quattro ore.