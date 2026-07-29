Un volo di oltre 24 ore, senza scalo

«Per l'equipaggio ciò ha significato: volare dall'inverno all'estate, attraversare due oceani e tre continenti – e vivere in un unico volo ben due albe e due tramonti», ha comunicato Airbus. L'aereo ha superato la durata record precedente di un volo dimostrativo da Hong Kong a Londra del 2005 di quasi due ore. Tuttavia, non era inizialmente chiaro se il volo di Qantas sarebbe stato ufficialmente inserito nel Guinness dei primati.