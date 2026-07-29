«L'alleanza con Trump? Un muro di granito»
L'incontro con il primo ministro Benjamin Netanyahu è stato «ottimo», ha confermato il presidente statunitense
WASHINGTON - «È stato fantastico. È stato uno dei migliori incontri che abbiamo avuto». Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, parlando dell'incontro con il presidente americano Donald Trump a Fox News, ha detto che «i nostri critici, che stavano cercando di trovare crepe nella nostra alleanza, hanno trovato un muro di granito».
«E sapete perché? Il presidente è chiaro. Voglio dire, abbiamo un impegno comune. Non vogliamo questo regime fanatico di Teheran avere armi nucleari per minacciare ogni americano, la pace nel mondo e l'esistenza di Israele. Quindi abbiamo un obiettivo comune e sarà raggiunto sia attraverso mezzi diplomatici sia con altri mezzi», ha affermato Netanyahu.
Da parte sua Trump, su Truth, ha postato tre foto dell'incontro: «il primo ministro israeliano Bibi Netanyahu, insieme a me e ad alcuni miei funzionari. Abbiamo avuto un ottimo incontro! Naturalmente, sono stati discussi molti argomenti importanti». Nella foto si riconoscono, tra gli altri, i segretari di Stato Marco Rubio, della difesa Pete Hegseth e del Tesoro Scott Bessent.
Pochi minuti prima il presidente ha dedicato un altro post all'incontro avuto con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, insieme a due foto. «È stato un grande onore incontrare il presidente dell'Ucraina Zelensky. Sono stati discussi molti argomenti. L'incontro è andato molto bene!», ha scritto Trump in merito al faccia a faccia avuto ieri nello Studio Ovale con il leader ucraino.
Peraltro Netanyahu e Zelensky sono stati ripresi dalle telecamere impegnati in una conversazione diretta alla National Cathedral di Washington poco prima del funerale del senatore repubblicano Lindsey Graham.