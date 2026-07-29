«L'alleanza con Trump? Un muro di granito»

Da parte sua Trump, su Truth, ha postato tre foto dell'incontro: «il primo ministro israeliano Bibi Netanyahu, insieme a me e ad alcuni miei funzionari. Abbiamo avuto un ottimo incontro! Naturalmente, sono stati discussi molti argomenti importanti». Nella foto si riconoscono, tra gli altri, i segretari di Stato Marco Rubio, della difesa Pete Hegseth e del Tesoro Scott Bessent.

Pochi minuti prima il presidente ha dedicato un altro post all'incontro avuto con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, insieme a due foto. «È stato un grande onore incontrare il presidente dell'Ucraina Zelensky. Sono stati discussi molti argomenti. L'incontro è andato molto bene!», ha scritto Trump in merito al faccia a faccia avuto ieri nello Studio Ovale con il leader ucraino.