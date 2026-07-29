Cerca e trova immobili
Segnalaci
GRECIA

Bruciano i boschi a Paros, evacuati diversi villaggi

Fiamme fuori controllo nell’isola delle Cicladi, residenti spinti verso le spiagge
Bruciano i boschi a Paros, evacuati diversi villaggi
SCREENSHOT VIDEO
Fonte Ats Dpa
elaborata da Redazione
Bruciano i boschi a Paros, evacuati diversi villaggi
Fiamme fuori controllo nell’isola delle Cicladi, residenti spinti verso le spiagge

ATENE - Sull’isola greca di Paros, nell’Egeo, i pompieri sono impegnati da ore nella lotta contro un vasto incendio boschivo che minaccia diversi centri abitati. Secondo quanto riportato dai media locali, numerosi villaggi sono stati evacuati e i residenti sarebbero stati invitati a dirigersi verso le spiagge per mettersi in salvo.

Le squadre antincendio lavorano senza sosta da martedì con il supporto di decine di uomini. Rinforzi sono stati richiesti anche dalle isole vicine, come Naxos e Syros, oltre che dalla terraferma. In particolare, la località di Agkairia risulta tra le più esposte all’avanzata delle fiamme. Durante la notte i voli di aerei ed elicotteri antincendio sono stati sospesi, ma dovrebbero riprendere all’alba.

A complicare ulteriormente le operazioni è il forte vento, destinato secondo i meteorologi a intensificarsi nel corso della giornata. Le condizioni meteo rendono difficile contenere il fronte del fuoco, che continua a propagarsi rapidamente.

Negli ultimi anni la Grecia è stata colpita da devastanti incendi boschivi, spesso alimentati da ondate di calore e siccità prolungata. Proprio queste esperienze hanno spinto il Paese a rafforzare i propri strumenti di prevenzione e intervento, con una flotta di oltre 85 velivoli antincendio e circa 18.000 pompieri tra professionisti e stagionali.

Oltre alle risorse umane, Atene ha investito anche in nuove tecnologie: più di 100 basi di droni monitorano le aree a rischio e quattro satelliti dedicati osservano le regioni più esposte alla siccità. Nonostante ciò, il pericolo resta elevato in diverse zone del Paese, con livelli di allerta alti anche a Creta e su numerose isole dell’Egeo, mentre interventi sono stati segnalati pure nella regione nord-orientale dell’Evros.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
incendioparos
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Il caffè del mattino finisce con una terrazza piena di sangue
LIVE
CHIASSO
2 gior

Il caffè del mattino finisce con una terrazza piena di sangue

Colonna chilometrica sulla A2, tutti fermi e c'è chi scende e si sgranchisce le gambe
LIVE
TRAFFICO
1 gior
72
122

Colonna chilometrica sulla A2, tutti fermi e c'è chi scende e si sgranchisce le gambe

Caso Zali, l'interlocutrice replica ad Antonella Bignasca: «Oggi ha perso la faccia»
LIVE
CANTONE
2 gior
100
167

Caso Zali, l'interlocutrice replica ad Antonella Bignasca: «Oggi ha perso la faccia»

Caso Zali, giorno di fuoco: «Che danno d'immagine per il Ticino»
LIVE
CANTONE
1 gior
49
88

Caso Zali, giorno di fuoco: «Che danno d'immagine per il Ticino»

Canicola, la preallerta si tinge di rosso: previsti fino a 36 gradi
LIVE
CANTONE
1 gior
5
148

Canicola, la preallerta si tinge di rosso: previsti fino a 36 gradi

Ecco chi è il 29enne rimasto ferito sotto una trave
LIVE
LAVIZZARA
17 ore

Ecco chi è il 29enne rimasto ferito sotto una trave

Dieci anni fa la tragedia che distrusse una famiglia
LIVE
CANTONE
2 gior
22
95

Dieci anni fa la tragedia che distrusse una famiglia

«Zali ha fornito le sue spiegazioni e si esprimerà pubblicamente nei prossimi giorni»
LIVE
CANTONE
12 ore
74
241

«Zali ha fornito le sue spiegazioni e si esprimerà pubblicamente nei prossimi giorni»

Un ticinese assiste all'incendio a Gardaland
LIVE
CANTONE/ITALIA
16 ore
8
52

Un ticinese assiste all'incendio a Gardaland

E ora farà molto caldo
LIVE
CANTONE
2 gior
27
120

E ora farà molto caldo

Colpito da una trave, 29enne in pericolo di vita
LIVE
LAVIZZARA
19 ore

Colpito da una trave, 29enne in pericolo di vita

Caso Zali, Gobbi aveva ricevuto una segnalazione nel 2021. «Mai alcuna comunicazione dall'autorità giudiziaria»
LIVE
CANTONE
2 gior
107
180

Caso Zali, Gobbi aveva ricevuto una segnalazione nel 2021. «Mai alcuna comunicazione dall'autorità giudiziaria»

Gli si sgancia la bici dal tetto e colpisce tre auto
LIVE
GRIGIONI
2 gior
13
56

Gli si sgancia la bici dal tetto e colpisce tre auto

Chiedono le dimissioni del politico, senza mai citare il suo nome
LIVE
CANTONE
1 gior
15
137

Chiedono le dimissioni del politico, senza mai citare il suo nome

Siccità e rischio incendi: vietati fuochi e petardi per il 1° agosto
LIVE
CANTONE
1 gior
53
193

Siccità e rischio incendi: vietati fuochi e petardi per il 1° agosto

C'è la conferma: Embolo non andava espulso per la sua simulazione
LIVE
CALCIO
1 gior
136
201

C'è la conferma: Embolo non andava espulso per la sua simulazione

Clamoroso dietrofront? La Svizzera mette in discussione Infantino
LIVE
CALCIO
14 ore
15
113

Clamoroso dietrofront? La Svizzera mette in discussione Infantino

Guida sui cerchioni per chilometri
LIVE
TURGOVIA
21 ore
10
69

Guida sui cerchioni per chilometri

Arriva la canicola di Grado 4: «Anche chi è in buona salute è a rischio»
LIVE
CANTONE
22 ore
13
95

Arriva la canicola di Grado 4: «Anche chi è in buona salute è a rischio»

Fino a 71 centesimi in più al litro: il sorvegliante dei prezzi interviene
LIVE
CANTONE
1 gior
56
146

Fino a 71 centesimi in più al litro: il sorvegliante dei prezzi interviene

Il Mattino della Domenica lapidario su Zali: «Non lo appoggeremo»
LIVE
CANTONE
3 gior
103
191

Il Mattino della Domenica lapidario su Zali: «Non lo appoggeremo»

Caso Zali: «Direttore del DT o di una ditta di collocamento?»
LIVE
CANTONE
2 gior
42
89

Caso Zali: «Direttore del DT o di una ditta di collocamento?»

Franco svizzero ai minimi dell'anno su euro e dollaro
LIVE
SVIZZERA
2 gior
10

Franco svizzero ai minimi dell'anno su euro e dollaro

«Non è HelvEthica a chiedere le dimissioni» di Zali, Gobbi e De Rosa: «È l'etica»
LIVE
CANTONE
1 gior
45
167

«Non è HelvEthica a chiedere le dimissioni» di Zali, Gobbi e De Rosa: «È l'etica»

Da eroe del Mondiale al contratto della vita: Vozinha in lacrime
LIVE
CALCIO
1 gior
5
56

Da eroe del Mondiale al contratto della vita: Vozinha in lacrime

Donna priva di sensi nella piscina olimpionica, è grave
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Donna priva di sensi nella piscina olimpionica, è grave

Frontale sulla cantonale. Disagi al traffico
LIVE
VAL MARA
1 gior
1
19

Frontale sulla cantonale. Disagi al traffico

«Mai visto la Svizzera ridotta così»
LIVE
MESOLCINA
3 ore
9
23

«Mai visto la Svizzera ridotta così»

«Pogacar? Non è tutto chiaro, non suda nemmeno»
LIVE
CICLISMO
1 gior
71
32

«Pogacar? Non è tutto chiaro, non suda nemmeno»

Inaugurato l’ascensore per pesci, ecco come funziona
LIVE
AIROLO
1 gior
10
53

Inaugurato l’ascensore per pesci, ecco come funziona

Dal primo agosto aumenti e novità tra telefonia, AVS e voli
LIVE
SVIZZERA
1 gior
3
38

Dal primo agosto aumenti e novità tra telefonia, AVS e voli

È il Papa a benedire la nuova AIL Arena
LIVE
FCL
2 gior
13
37

È il Papa a benedire la nuova AIL Arena

Single sì, ma a caro prezzo
LIVE
SVIZZERA
20 ore
22
70

Single sì, ma a caro prezzo

La compra a 2.50 franchi, la vende a 72'500
LIVE
NBA
1 gior
14

La compra a 2.50 franchi, la vende a 72'500

Vivono in Africa e per due soldi ti scrivono la tesi in sei ore
LIVE
FOCUS
2 gior
21

Vivono in Africa e per due soldi ti scrivono la tesi in sei ore

«Nessuna comunicazione su Zali. E noi scendiamo in piazza»
LIVE
BELLINZONA
12 ore
20

«Nessuna comunicazione su Zali. E noi scendiamo in piazza»

Quella voce che conta quando tu non potrai più parlare
LIVE
CANTONE
2 gior
2
20

Quella voce che conta quando tu non potrai più parlare

«Marco questo stadio l'ha voluto e difeso con tutto il cuore»
LIVE
LUGANO
2 gior
15
76

«Marco questo stadio l'ha voluto e difeso con tutto il cuore»

La sexy ladra che ti sfila il Rolex con un abbraccio
LIVE
BELLINZONA
3 ore
13

La sexy ladra che ti sfila il Rolex con un abbraccio

Laghi che non ci sono più e una campagna svizzera che sembra la Toscana
LIVE
SVIZZERA
1 gior
12
49

Laghi che non ci sono più e una campagna svizzera che sembra la Toscana

Parla Mister 500: «Avevo bisogno di tornare a respirare aria ticinese: per questo ho fatto l'abbonamento»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
6
36

Parla Mister 500: «Avevo bisogno di tornare a respirare aria ticinese: per questo ho fatto l'abbonamento»

Lago Maggiore, mancano 20 centimetri al record storico negativo
LIVE
LOCARNO
19 ore
2
42

Lago Maggiore, mancano 20 centimetri al record storico negativo

Caviano, esplosione notturna in un cortile
LIVE
GAMBAROGNO
2 gior
1
9

Caviano, esplosione notturna in un cortile

Bellinzona annulla lo spettacolo pirotecnico del 1° agosto
LIVE
BELLINZONA
19 ore
29
177

Bellinzona annulla lo spettacolo pirotecnico del 1° agosto

La lettiera dei gatti mette sotto pressione le discariche svizzere
LIVE
SVIZZERA
23 ore
15
44

La lettiera dei gatti mette sotto pressione le discariche svizzere

USA: deputato lancia un'indagine su Infantino per corruzione
LIVE
CALCIO
1 gior
2
58

USA: deputato lancia un'indagine su Infantino per corruzione

Bici elettriche e monopattini vanno a ruba. Letteralmente
LIVE
MEZZOVICO-VIRA
1 gior
26
48

Bici elettriche e monopattini vanno a ruba. Letteralmente

Sponsor russi, Pirlo è già sulla graticola
LIVE
ITALIA
2 gior
25
29

Sponsor russi, Pirlo è già sulla graticola

Tragica lite in stazione a Roma: uomo ucciso a colpi di cacciavite
LIVE
ITALIA
1 gior

Tragica lite in stazione a Roma: uomo ucciso a colpi di cacciavite

«Non ho studiato undici anni per lavorare gratis»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
16
29

«Non ho studiato undici anni per lavorare gratis»

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Mandato di cattura per il fondatore di Telegram: «È complice di terrorismo»
LIVE
RUSSIA
43 min

Mandato di cattura per il fondatore di Telegram: «È complice di terrorismo»

Attacchi di precisione americani in Iraq contro terroristi legati a Iran
LIVE
MEDIO ORIENTE
1 ora

Attacchi di precisione americani in Iraq contro terroristi legati a Iran

«L'alleanza con Trump? Un muro di granito»
LIVE
STATI UNITI / ISRAELE
1 ora

«L'alleanza con Trump? Un muro di granito»

Un volo di oltre 24 ore, senza scalo
LIVE
AUSTRALIA
2 ore
12
5

Un volo di oltre 24 ore, senza scalo

La Marina sequestra oltre una tonnellata di cocaina
LIVE
MESSICO
2 ore
5

La Marina sequestra oltre una tonnellata di cocaina

Almeno 13 le vittime del terremoto
LIVE
GIAPPONE
3 ore

Almeno 13 le vittime del terremoto

In ufficio in bermuda (anche il capo), la rivoluzione anti-caldo arriva dal Giappone
LIVE
FOCUS
3 ore
3

In ufficio in bermuda (anche il capo), la rivoluzione anti-caldo arriva dal Giappone

Trump e Netanyahu si incontrano a Washington: «Allineati su ogni scelta in Iran»
LIVE
STATI UNITI
11 ore
6

Trump e Netanyahu si incontrano a Washington: «Allineati su ogni scelta in Iran»

Arrestato un 31enne per la profanazione della Madonna di Medjugorje
LIVE
CROAZIA / BOSNIA-ERZEGOVINA
16 ore
2
33

Arrestato un 31enne per la profanazione della Madonna di Medjugorje

Il sisma fa collassare un centro commerciale, in decine sotto le macerie
LIVE
GIAPPONE
16 ore
12

Il sisma fa collassare un centro commerciale, in decine sotto le macerie