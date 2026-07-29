Bruciano i boschi a Paros, evacuati diversi villaggi
Fiamme fuori controllo nell’isola delle Cicladi, residenti spinti verso le spiagge
ATENE - Sull’isola greca di Paros, nell’Egeo, i pompieri sono impegnati da ore nella lotta contro un vasto incendio boschivo che minaccia diversi centri abitati. Secondo quanto riportato dai media locali, numerosi villaggi sono stati evacuati e i residenti sarebbero stati invitati a dirigersi verso le spiagge per mettersi in salvo.
Le squadre antincendio lavorano senza sosta da martedì con il supporto di decine di uomini. Rinforzi sono stati richiesti anche dalle isole vicine, come Naxos e Syros, oltre che dalla terraferma. In particolare, la località di Agkairia risulta tra le più esposte all’avanzata delle fiamme. Durante la notte i voli di aerei ed elicotteri antincendio sono stati sospesi, ma dovrebbero riprendere all’alba.
A complicare ulteriormente le operazioni è il forte vento, destinato secondo i meteorologi a intensificarsi nel corso della giornata. Le condizioni meteo rendono difficile contenere il fronte del fuoco, che continua a propagarsi rapidamente.
Negli ultimi anni la Grecia è stata colpita da devastanti incendi boschivi, spesso alimentati da ondate di calore e siccità prolungata. Proprio queste esperienze hanno spinto il Paese a rafforzare i propri strumenti di prevenzione e intervento, con una flotta di oltre 85 velivoli antincendio e circa 18.000 pompieri tra professionisti e stagionali.
Oltre alle risorse umane, Atene ha investito anche in nuove tecnologie: più di 100 basi di droni monitorano le aree a rischio e quattro satelliti dedicati osservano le regioni più esposte alla siccità. Nonostante ciò, il pericolo resta elevato in diverse zone del Paese, con livelli di allerta alti anche a Creta e su numerose isole dell’Egeo, mentre interventi sono stati segnalati pure nella regione nord-orientale dell’Evros.