Bruciano i boschi a Paros, evacuati diversi villaggi

A complicare ulteriormente le operazioni è il forte vento, destinato secondo i meteorologi a intensificarsi nel corso della giornata. Le condizioni meteo rendono difficile contenere il fronte del fuoco, che continua a propagarsi rapidamente.

Negli ultimi anni la Grecia è stata colpita da devastanti incendi boschivi, spesso alimentati da ondate di calore e siccità prolungata. Proprio queste esperienze hanno spinto il Paese a rafforzare i propri strumenti di prevenzione e intervento, con una flotta di oltre 85 velivoli antincendio e circa 18.000 pompieri tra professionisti e stagionali.