BMW taglia 8mila posti di lavoro in tutto il mondo

Le indiscrezioni su un possibile piano di riduzione circolano da metà giugno, quando il nuovo amministratore delegato Milan Nedeljkovic, in carica da appena un mese dopo aver guidato la produzione, aveva lanciato un chiaro profit warning. In quell’occasione il gruppo aveva annunciato l’intenzione di «intensificare e accelerare le misure di riduzione dei costi attraverso ulteriori interventi strutturali ed efficienze».

Sei settimane di trattative relativamente silenziose

Il comitato aziendale centrale aveva chiesto allora colloqui "immediati e vincolanti", che si sarebbero conclusi nel giro di sei settimane, nel consueto riserbo che caratterizza BMW. All’annuncio del programma dovrebbero intervenire sia il presidente del consiglio di fabbrica Martin Kimmich sia lo stesso Nedeljkovic. Il programma di incentivi non sarà selettivo: sarà aperto a tutti i dipendenti in Germania al di fuori della produzione, quindi a diverse decine di migliaia di persone.