Otto morti in Michigan: padre avrebbe ucciso la famiglia a colpi d’arma da fuoco

Quattro figli biologici e due adottatiGli investigatori avevano ritrovato le otto vittime lo scorso venerdì, dopo l’incendio di una casa nella comunità di Grand Haven Township, sul lago Michigan, nel nord degli Stati Uniti. Tra i bambini deceduti ci sarebbero quattro maschi di cinque, undici, dodici e quindici anni, e due bambine di undici anni, secondo quanto riferito dall’ufficio dello sceriffo. Quattro dei figli sarebbero biologici, mentre due sarebbero stati adottati dalla coppia.

«Si tratta di una tragedia indescrivibile, le cui cause forse non comprenderemo mai del tutto. Faremo comunque tutto il possibile per trovare delle risposte e onorare la memoria delle vittime», ha dichiarato lo sceriffo Jake Sparks durante la conferenza stampa.