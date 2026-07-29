Attentato al Pride di Berlino: DNA inchioda l'autore

Non sono state rinvenute altre tracce di DNA all'interno del veicolo, ha riportato l'emittente RBB, ripresa dall'agenzia DPA. Nell'attentato terroristico avvenuto sabato al Christopher Street Day (CSD) una donna è stata uccisa e 31 persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave.

A seguito dell'attentato di Berlinola polizia di Amburgo sta rafforzando in modo massiccio le misure di sicurezza per la parata del CSD di sabato. «Abbiamo rivisto il piano in modo approfondito e lo abbiamo anche reso più rigoroso», ha dichiarato oggi il capo della polizia Falk Schnabel alla radio Deutschlandfunk. Saranno impiegati circa il doppio degli agenti rispetto all'ultima volta. Inoltre verrà prestata maggiore attenzione all'area circostante l'evento vero e proprio.