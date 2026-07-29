Attentato al Pride di Berlino: DNA inchioda l'autore
Rafforzate le forze dell'ordine per il CSD di Amburgo in risposta alle recenti minacce.
Rafforzate le forze dell'ordine per il CSD di Amburgo in risposta alle recenti minacce.
BERLINO - A seguito dell'attentato avvenuto ai margini del Pride di Berlino, gli investigatori hanno individuato tracce di DNA dell'autore del reato nel furgone utilizzato per l'attentato. Appartengono ad Abdul Ballout, ha dichiarato una portavoce della Procura federale.
Non sono state rinvenute altre tracce di DNA all'interno del veicolo, ha riportato l'emittente RBB, ripresa dall'agenzia DPA. Nell'attentato terroristico avvenuto sabato al Christopher Street Day (CSD) una donna è stata uccisa e 31 persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave.
A seguito dell'attentato di Berlinola polizia di Amburgo sta rafforzando in modo massiccio le misure di sicurezza per la parata del CSD di sabato. «Abbiamo rivisto il piano in modo approfondito e lo abbiamo anche reso più rigoroso», ha dichiarato oggi il capo della polizia Falk Schnabel alla radio Deutschlandfunk. Saranno impiegati circa il doppio degli agenti rispetto all'ultima volta. Inoltre verrà prestata maggiore attenzione all'area circostante l'evento vero e proprio.
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