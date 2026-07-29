Porsche: i ricavi semestrali scendono a 17,23 miliardi di euro
Nonostante la flessione del fatturato, migliora il margine operativo e conferma le previsioni per il 2026.
Nonostante la flessione del fatturato, migliora il margine operativo e conferma le previsioni per il 2026.
STOCCARDA - Porsche archivia il primo semestre dell'anno con un fatturato consolidato di 17,23 miliardi di euro, in calo rispetto ai 18,16 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso. L'utile operativo del Gruppo è cresciuto da 1,01 a 1,35 miliardi di euro.
Il margine operativo del gruppo è stato del 7,8%, rispetto al 5,5% dello stesso periodo del 2025, informa oggi Porsche. Il margine Ebitda del settore Automotive è stato del 18,3%.
Il numero di veicoli consegnati ai clienti è sceso a 122'306, in calo rispetto ai 146'391 dello stesso periodo del 2025. La quota di veicoli elettrici a batteria è scesa al 19,4% dal 23,5%.
Le previsioni per l'intero anno rimangono invariate: Porsche conferma le proprie stime per l'esercizio 2026 nonostante le «condizioni di mercato che continuano a essere difficili», si legge in una nota.
«Negli ultimi sei mesi, il team Porsche ha lavorato in modo molto intenso e con grande disciplina alla nostra strategia», ha riferito l'amministratore delegato Michael Leiters. «Il Future Package - ha aggiunto - è un elemento fondamentale per rendere Porsche più competitiva, più efficiente e più resiliente nel lungo termine».
Jochen Breckner, membro del Consiglio di amministrazione responsabile delle Finanze e dell'IT, ha precisato che il Future Package, recentemente finalizzato, comporterà oneri aggiuntivi nel breve termine: «si prevede che i costi di riorganizzazione associati raggiungeranno un importo di centinaia di milioni nella seconda metà del 2026».
«Prevediamo che le misure organizzative proseguiranno anche nel prossimo anno e che nel 2027 raggiungeranno anch'esse un importo di centinaia di milioni. Siamo tuttavia convinti che questa spesa darà presto i suoi frutti», ha aggiunto Breckner.