Attentato al Pride di Berlino, trovato nel furgone solo il Dna di Ballout

Nel frattempo, a seguito dell'attentato di Berlino, la polizia di Amburgo sta rafforzando in modo massiccio le misure di sicurezza per la parata del CSD di sabato. «Abbiamo rivisto il piano in modo approfondito e lo abbiamo anche reso più rigoroso», ha dichiarato oggi il capo della polizia Falk Schnabel alla radio Deutschlandfunk. Saranno impiegati circa il doppio degli agenti rispetto all'ultima volta. Inoltre verrà prestata maggiore attenzione all'area circostante l'evento vero e proprio.