Attentato al Pride di Berlino, trovato nel furgone solo il Dna di Ballout
La polizia di Amburgo sta rafforzando in modo massiccio le misure di sicurezza per la parata del CSD di sabato
BERLINO - A seguito dell'attentato avvenuto ai margini del Pride di Berlino, gli investigatori hanno individuato tracce di DNA dell'autore del reato nel furgone utilizzato per l'attentato. Appartengono ad Abdul Ballout, ha dichiarato una portavoce della Procura federale.
Non sono state rinvenute altre tracce di DNA all'interno del veicolo, ha riportato l'emittente RBB, ripresa dall'agenzia DPA. Nell'attentato terroristico avvenuto sabato al Christopher Street Day (CSD) una donna è stata uccisa e 31 persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave.
Intanto da note interne delle autorità emerge, secondo informazioni dello "Spiegel", che Ballout ha ricevuto nell'estate del 2025 la visita di alcuni funzionari dell'ambasciata tedesca a Beirut mentre si trovava in carcere in Libano. Secondo quanto riportato, alla visita in custodia cautelare era presente anche un funzionario di collegamento dell'Ufficio federale di polizia criminale.
All'epoca egli negò di avere piani terroristici. Affermò di provare solo «ammirazione ed empatia» per lo Stato Islamico (ISIS). Secondo i documenti, il ventunenne si sarebbe anche lamentato delle «pessime» condizioni di detenzione in Libano: si trovava in una cella di sei metri quadrati insieme ad altri detenuti e poteva fare la doccia e cambiarsi i vestiti solo ogni quattro giorni. Avrebbe anche rifiutato più volte il cibo.
Nel frattempo, a seguito dell'attentato di Berlino, la polizia di Amburgo sta rafforzando in modo massiccio le misure di sicurezza per la parata del CSD di sabato. «Abbiamo rivisto il piano in modo approfondito e lo abbiamo anche reso più rigoroso», ha dichiarato oggi il capo della polizia Falk Schnabel alla radio Deutschlandfunk. Saranno impiegati circa il doppio degli agenti rispetto all'ultima volta. Inoltre verrà prestata maggiore attenzione all'area circostante l'evento vero e proprio.
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