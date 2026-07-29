YEMEN
Gli Huthi intendono imporre pedaggi nel Mar Rosso
Sarebbe «una pericolosa escalation», afferma un ministro yemenita
AFP
Fonte Ats Ans Afp
Gli Huthi intendono imporre pedaggi nel Mar Rosso
Sarebbe «una pericolosa escalation», afferma un ministro yemenita
SANA'A - I ribelli Huthi intendono imporre pedaggi per il transito nel Mar Rosso e nello Stretto di Bab al-Mandeb. Lo ha detto un ministro del governo yemenita, riconosciuto dalla comunità internazionale, all'AFP.
Si tratta di «una pericolosa escalation volta a trasformare uno dei corridoi marittimi più strategici al mondo in una fonte permanente di finanziamento per le attività militari e terroristiche della milizia», ha allertato il ministro dell'informazione Moammar al-Eryani.
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