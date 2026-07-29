Incendi in Francia e vacanze andate in fumo: cosa fare

Dall'inizio dell'anno, a causa dei roghi a livello nazionale, in Francia, sono andati in fumo più di 115'000 ettari, 220'000 persone sono state sfollate e decine di pompieri sono rimasti feriti. Di fronte all'avanzare delle fiamme, la prefetta della Gironda ha chiesto ai turisti di evitare la zona. Una raccomandazione che riguarda uno dei dipartimenti più visitati della Francia, secondo l'Istituto nazionale francese di statistica e degli studi economici (INSEE).