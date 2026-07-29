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Petrolio e gas in rialzo, Brent oltre gli 88 dollari

Le tensioni in Medio Oriente spingono le quotazioni: WTI a 83 dollari, gas verso i 60 euro al megawattora
Petrolio e gas in rialzo, Brent oltre gli 88 dollari
GETTY IMAGES
Fonte Ats Ans
elaborata da Redazione
Petrolio e gas in rialzo, Brent oltre gli 88 dollari
Le tensioni in Medio Oriente spingono le quotazioni: WTI a 83 dollari, gas verso i 60 euro al megawattora

NEW YORK - Prosegue la corsa del petrolio sui mercati internazionali, sostenuta dal riaccendersi delle tensioni in Medio Oriente. Le quotazioni accelerano con il WTI che guadagna il 4,4% fino a raggiungere gli 83 dollari al barile.

Ancora più marcato il movimento del Brent, che sale del 4,6% e supera la soglia degli 88 dollari al barile, segnando un ulteriore rafforzamento dopo i recenti rialzi.

In crescita anche il gas naturale. I contratti TTF ad Amsterdam registrano un aumento del 3,5%, con i prezzi che si avvicinano ai 60 euro al megawattora.

Il trend riflette le preoccupazioni degli operatori per l’evoluzione dello scenario geopolitico, che continua a influenzare l’andamento delle materie prime energetiche.

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