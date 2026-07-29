Due pompieri hanno perso la vita in un incendio boschivo a Creta

Con un comunicato ufficiale, i vigili del fuoco greci hanno confermato la morte dei due colleghi, parlando di una «giornata estremamente difficile» per il Corpo. «I due uomini sono caduti eroicamente nell'adempimento del proprio dovere, per la salvaguardia della vita e dei beni dei cittadini, e dell'ambiente», si legge nella nota, che esprime anche «profondo cordoglio» e «le più sincere condoglianze» alle famiglie delle vittime.

Secondo le prime informazioni diffuse dai media, uno dei due pompieri era impiegato con un contratto stagionale, mentre l'altro aveva un contratto di cinque anni. I loro corpi sono stati rinvenuti nella zona di Saktouria.