La banca centrale statunitense lascia invariato il tasso guida
Nessuna sorpresa dai mercati: la decisione era attesa dagli economisti.
WASHINGTON - Con un voto a maggioranza la Federal Reserve (Fed) ha deciso di mantenere i tassi di interesse sul dollaro a una forchetta del 3,50-3,75% in linea con le attese.
«L'attività economica si sta espandendo a un ritmo solido, a dispetto dell'incertezza che in parte deriva dal conflitto in Medio Oriente. L'inflazione resta elevata rispetto all'obiettivo del 2%, in parte a riflesso degli shock che hanno guidato i rialzi dei prezzi in alcuni settori, inclusa l'energia», si legge nel comunicato diffuso dal Federal Open Market Committee (Fomc).
Il direttorio della banca centrale USA riafferma che assicurerà «la stabilità dei prezzi"» Nel comunicato viene precisato che la decisione di oggi - nella seconda riunione del board con Kevin Warsh presidente - è stata presa con 9 favorevoli e 3 contrari: questi ultimi avrebbero preferito un aumento dei tassi di 25 punti base.
La decisione è in linea con le attese dominanti, anche se i rafforzamenti dei prezzi del petrolio legati al conflitto in Iran avevano alimentato anche aspettative di un possibile rialzo.