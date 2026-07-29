La banca centrale statunitense lascia invariato il tasso guida

Il direttorio della banca centrale USA riafferma che assicurerà «la stabilità dei prezzi"» Nel comunicato viene precisato che la decisione di oggi - nella seconda riunione del board con Kevin Warsh presidente - è stata presa con 9 favorevoli e 3 contrari: questi ultimi avrebbero preferito un aumento dei tassi di 25 punti base.

La decisione è in linea con le attese dominanti, anche se i rafforzamenti dei prezzi del petrolio legati al conflitto in Iran avevano alimentato anche aspettative di un possibile rialzo.