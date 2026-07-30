30 anni di Ticino Musica: è tempo di bilanci

«Ogni edizione di Ticino Musica nasce per creare occasioni: occasioni di studio, di crescita, di confronto e di incontro. È proprio dall'incontro tra giovani talenti, grandi maestri e pubblico che prende vita l'identità del Festival. Vedere queste relazioni svilupparsi giorno dopo giorno è il risultato più prezioso del nostro lavoro e lo stimolo per continuare a guardare al futuro. Anche le istituzioni e i media ci hanno dato un grande sostegno, e molti hanno deciso di contribuire con una donazione: un gesto concreto senza il quale il Festival non potrebbe sopravvivere, e che ci dà la forza di continuare a riproporre edizioni sempre rinnovate, mantenendo viva la magia dell’incontro tra artisti, pubblico e territorio», ha dichiarato il direttore artistico Gabor Meszaros.