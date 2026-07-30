30 anni di Ticino Musica: è tempo di bilanci
Si conclude il 31 agosto la trentesima edizione del festival, 250 i giovani formati
LUGANO - Si avvia alla conclusione la 30ª edizione di Ticino Musica, che si chiuderà il 31 luglio al mattino dopo oltre due settimane di concerti, masterclass, opera, incontri e momenti di condivisione. Un’edizione celebrativa che ha rafforzato la collaborazione tra enti locali, musicisti di fama internazionale e organizzazione, confermando la vocazione del Festival a essere non solo una rassegna concertistica, ma un luogo di incontro tra generazioni, culture e visioni artistiche.
Per il pubblico, il cartellone ha offerto oltre ottanta appuntamenti diffusi tra sale da concerto, cortili, borghi e luoghi simbolo del territorio, con programmi che hanno spaziato dalla musica da camera al repertorio sinfonico, dall’opera alla musica contemporanea. Accanto ai concerti, il Festival ha aperto le porte del lavoro artistico con lezioni e prove pubbliche, incontri con gli interpreti e iniziative dedicate al processo creativo.
Sul fronte formativo, Ticino Musica ha coinvolto oltre 250 partecipanti provenienti da tutto il mondo. Le sedici masterclass hanno garantito un confronto quotidiano con docenti di fama internazionale, mentre i concerti dell’Academy hanno permesso ai giovani musicisti di misurarsi con il palcoscenico.
Tra i momenti centrali, l’Opera Studio internazionale “Silvio Varviso” ha affrontato per la prima volta una grande opera romantica, La Bohème di Giacomo Puccini, proposta in sette recite in altrettanti luoghi del Ticino. A fronte di circa 250 candidature, sono stati selezionati 35 artisti tra cantanti, strumentisti, assistenti e direttori. L’entusiasmo del pubblico ha portato molti spettatori a seguire più repliche.
Particolarmente significativa anche la seconda edizione della Ticino Musica Festival Orchestra, progetto realizzato per il trentesimo anniversario, che ha riunito giovani musicisti in un’intensa esperienza orchestrale culminata in due concerti sinfonici con solisti di fama mondiale e un brano del compositore in residence Dieter Ammann, sotto la direzione di Lü Jia.
L’Academy ha registrato quasi 200 iscrizioni provenienti da 20 nazionalità distribuite su quattro continenti, con 28 artisti coinvolti tra docenti e pianisti accompagnatori. Tre gli ensemble in residence – il quintetto d’ottoni Pucela Brass, il Quartetto Moser e il Quartetto Kontakt – insieme a quattro vincitori di concorsi nazionali e internazionali invitati a esibirsi.
Complessivamente, il Festival ha raccolto circa 5000 presenze, con una partecipazione che ha riempito gli spazi concertistici del territorio.
«Ogni edizione di Ticino Musica nasce per creare occasioni: occasioni di studio, di crescita, di confronto e di incontro. È proprio dall'incontro tra giovani talenti, grandi maestri e pubblico che prende vita l'identità del Festival. Vedere queste relazioni svilupparsi giorno dopo giorno è il risultato più prezioso del nostro lavoro e lo stimolo per continuare a guardare al futuro. Anche le istituzioni e i media ci hanno dato un grande sostegno, e molti hanno deciso di contribuire con una donazione: un gesto concreto senza il quale il Festival non potrebbe sopravvivere, e che ci dà la forza di continuare a riproporre edizioni sempre rinnovate, mantenendo viva la magia dell’incontro tra artisti, pubblico e territorio», ha dichiarato il direttore artistico Gabor Meszaros.
Il Festival si conferma così anche come occasione di incontro tra artisti affermati e nuove generazioni, grazie a un dialogo costante tra tradizione e innovazione. Allo stesso tempo, continua a valorizzare il territorio, coinvolgendo residenti e visitatori e contribuendo a rafforzare il legame tra cultura e comunità locali.
Si chiude dunque un’edizione che consolida Ticino Musica come uno dei principali appuntamenti estivi dedicati alla formazione e alla diffusione della musica classica, lasciando in eredità relazioni, collaborazioni e percorsi artistici destinati a proseguire oltre il Festival.
Info, iscrizioni e prevendita: www.ticinomusica.com