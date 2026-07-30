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Incidente sull'A2, semafori accesi in direzione nord
Chiusa la corsia di destra, code già al Dosso di Taverne
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Incidente sull'A2, semafori accesi in direzione nord
Chiusa la corsia di destra, code già al Dosso di Taverne
TORRICELLA-TAVERNE - Semafori accesi alla galleria autostradale del Dosso di Taverne, in direzione nord: il motivo è un incidente avvenuto tra l'uscita del tunnel e Rivera, all'incirca all'altezza di Bironico.
Al momento non siamo in grado di fornire la dinamica del sinistro né l'eventuale presenza di feriti. L'incidente, che ha provocato la chiusura momentanea della corsia di destra, sta creando notevoli disagi per chi viaggia in direzione di Bellinzona.
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