Italiano per stranieri, ecco i nuovi corsi della Croce Rossa

Questi si terranno a settembre nel Luganese, saranno «a costi accessibili» e copriranno i livelli di competenza A1, A2 e B2. Le lezioni sono organizzate in collaborazione con l’Ufficio cantonale per l’integrazione degli stranieri del Canton Ticino.

Le iscrizioni si possono effettuare online dal sito www.crs-corsiti.ch.