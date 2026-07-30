CANTONE
Italiano per stranieri, ecco i nuovi corsi della Croce Rossa
Saranno attivi da settembre nel Luganese e sono organizzati dall Sezione del Sottoceneri in collaborazione con l’Ufficio cantonale per l’integrazione degli stranieri del Canton Ticino.
Depositphotos (HayDmitriy)
Fonte Croce Rossa Svizzera - Sezione del Sottoceneri
Italiano per stranieri, ecco i nuovi corsi della Croce Rossa
Saranno attivi da settembre nel Luganese e sono organizzati dall Sezione del Sottoceneri in collaborazione con l’Ufficio cantonale per l’integrazione degli stranieri del Canton Ticino.
LUGANO - «La conoscenza della lingua rappresenta uno strumento essenziale per comprendere la cultura di un territorio e delle persone che lo abitano, favorendo così una piena partecipazione nella società», con queste parole la Croce Rossa Svizzera - Sezione del Sottoceneri ricorda l'attivazione dei suoi corsi di italiano per stranieri residenti in Ticino.
Questi si terranno a settembre nel Luganese, saranno «a costi accessibili» e copriranno i livelli di competenza A1, A2 e B2. Le lezioni sono organizzate in collaborazione con l’Ufficio cantonale per l’integrazione degli stranieri del Canton Ticino.
Le iscrizioni si possono effettuare online dal sito www.crs-corsiti.ch.
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE TICINO
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!