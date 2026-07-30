Trova un ordigno inesploso e se lo mette nella tenda
Massiccio intervento di polizia questo giovedì pomeriggio presso il Parco della pace di Locarno dopo il rinvenimento di una granata da parte di un turista.
Massiccio intervento di polizia questo giovedì pomeriggio presso il Parco della pace di Locarno dopo il rinvenimento di una granata da parte di un turista.
LOCARNO - Un massiccio intervento di polizia ha avuto luogo questo pomeriggio presso il Parco della pace di Locarno.
Secondo diverse segnalazioni giunte dai lettori, numerose auto sono arrivate sul posto. Gli agenti hanno delimitato l’area con nastri di sicurezza invitando i presenti ad allontanarsi. È stata inoltre evacuata una parte del Lido, quella immediatamente adiacente al parco.
Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, è stato rinvenuto un ordigno inesploso. Una granata, per l’esattezza, descritta da un testimone come ben ossidata ma ancora dotata di spoletta. Potrebbe trattarsi di un ordigno d'esercizio. Sempre secondo il suo racconto, l’oggetto sarebbe stato trovato in acqua da un bagnante, un turista svizzero tedesco, che lo avrebbe poi portato in tenda prima di avvisare la polizia.
Gli agenti, giunti in loco, hanno adottato tutte le misure necessarie, verificando anche se sul fondale fossero presenti altri possibili ordigni abbandonati.
Contattata, la Polizia ha confermato il ritrovamento di un ordigno inesploso. Gli accertamenti eseguiti dal Gruppo artificieri della Polizia cantonale hanno permesso di identificare l'ordigno come una granata a mano d'esercizio esplosiva 85 dell'Esercito svizzero. La stessa è stata successivamente trasferita in un luogo sicuro e sarà distrutta nei prossimi giorni.
Attorno alle 16 la situazione è poi tornata alla normalità e il cordone di sicurezza è stato sciolto.
La Polizia cantonale ricorda che il rinvenimento di ordigni inesplosi, quali obici, granate o proiettili, può rappresentare un grave pericolo. Per evitare incidenti è pertanto fondamentale attenersi alle seguenti indicazioni:
- Non toccate mai i proiettili: il loro spostamento può innescare delle esplosioni;
- Contrassegnateli: un bastone conficcato nel terreno con un fazzoletto è sufficiente per segnalarne la presenza;
- Annunciateli: avvisate immediatamente il 117.