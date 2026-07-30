Trova un ordigno inesploso e se lo mette nella tenda

Contattata, la Polizia ha confermato il ritrovamento di un ordigno inesploso. Gli accertamenti eseguiti dal Gruppo artificieri della Polizia cantonale hanno permesso di identificare l'ordigno come una granata a mano d'esercizio esplosiva 85 dell'Esercito svizzero. La stessa è stata successivamente trasferita in un luogo sicuro e sarà distrutta nei prossimi giorni.