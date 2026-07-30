Rubano per due notti la cassetta dei pagamenti: chiude il frutteto self-service

«Per oltre due mesi tantissime persone hanno raccolto, rispettato il frutteto e pagato con grande correttezza», spiegano da Orchidea con un post affidato ai loro canali social e corredato da un video. Un bilancio che, fino ai due furti, era stato dunque ampiamente positivo e che aveva confermato l'apprezzamento per un modello basato sull'autonomia e sulla responsabilità individuale.

Il self-service di bacche, che permetteva di raccogliere direttamente i frutti e pagare in autonomia, avrebbe dovuto proseguire ancora per circa due settimane. Invece, la stagione si è conclusa anticipatamente, due giorni fa. «Ci dispiace», sottolineano i responsabili, che scelgono tuttavia di guardare oltre: il grande successo dell'iniziativa avrebbe infatti evidenziato la necessità di introdurre, in futuro, «alcuni accorgimenti in più» per gestire una partecipazione così ampia.