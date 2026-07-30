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Chiusura notturna sull'A9
Ancora lavori, in questo caso per chi è diretto a sud.
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Chiusura notturna sull'A9
Ancora lavori, in questo caso per chi è diretto a sud.
CHIASSO / COMO - Chiusura notturna sulla A9 Lainate-Como-Chiasso per lavori di pavimentazione. Dalle 20 di stasera, giovedì 30 luglio, alle 2 di venerdì 31 luglio sarà infatti chiuso lo svincolo di Lago di Como, in uscita per il traffico proveniente dalla Svizzera.
Il provvedimento è necessario per consentire interventi sulla carreggiata. Durante la fascia oraria interessata, agli automobilisti diretti verso l’uscita di Lago di Como si consiglia di proseguire lungo l’autostrada A9 in direzione Lainate e utilizzare lo svincolo di Como Centro come percorso alternativo.
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