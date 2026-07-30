Le ruspe portano via Cornaredo
Dopo oltre 70 anni, dello stadio di Cornaredo restano solo i ricordi
Dopo oltre 70 anni, dello stadio di Cornaredo restano solo i ricordi
LUGANO - Un pezzo di storia che se ne va... Le ruspe sono al lavoro per la demolizione totale dello Stadio di Cornaredo, ormai andato in pensione dopo la realizzazione della nuova e scintillante AIL Arena.
Con lo smantellamento di Cornaredo si chiude un capitolo importante della storia sportiva di Lugano. Per decenni l'impianto è stato il punto di riferimento per generazioni di tifosi, teatro di vittorie, sconfitte ed emozioni che hanno segnato la memoria collettiva della città.
Una vita lunga oltre 70 anni... Cornaredo venne infatti inaugurato il 25 novembre 1951 con la partita amichevole internazionale Svizzera-Italia, terminata 1-1 davanti a oltre 32'000 spettatori. Tuttavia, oggi il rumore delle ruspe prende il posto dei cori e degli applausi, chiudendo definitivamente un capitolo della memoria collettiva cittadina.