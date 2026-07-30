Europei di MTB del Monteceneri: subito due medaglie
Shana Huber e Marwam Barhoumi sul secondo gradino del podio
MONTECENERI - Iniziano con il piede giusti i Campionati Europei di MTB del Monteceneri, cominciati nella giornata odierna. Shana Huber ha conquistato una splendida medaglia d’argento nella gara inaugurale: sui sette giri del circuito dello Short Track la giovane rossocrociata è stata preceduta soltanto dalla ceca Barbara Bukovska, che si è imposta in solitaria chiudendo con 5” di vantaggio. Al terzo posto l’ungherese Nikoletta Kiss, staccata di 14”.
A stretto giro di posta, è toccato a Marwam Barhoumi salire sul secondo gradino del podio nello Short Track Uomini Junior. Dopo essere stato al comando della corsa nella prima parte di una gara disputata sulla distanza di otto giri, il giovane romando è stato preceduto dal francese Noa Filippi. Terzo il tedesco Elias Huckmann.