Europei di MTB del Monteceneri: subito due medaglie

MONTECENERI - Iniziano con il piede giusti i Campionati Europei di MTB del Monteceneri, cominciati nella giornata odierna. Shana Huber ha conquistato una splendida medaglia d’argento nella gara inaugurale: sui sette giri del circuito dello Short Track la giovane rossocrociata è stata preceduta soltanto dalla ceca Barbara Bukovska, che si è imposta in solitaria chiudendo con 5” di vantaggio. Al terzo posto l’ungherese Nikoletta Kiss, staccata di 14”.