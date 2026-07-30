Bagno di folla a Chiasso per l'allenamento del Crystal Palace

CHIASSO - Non capita tutti i giorni di poter ammirare, in Ticino, una squadra di Premier League. È successo questa mattina a Chiasso, dove al Riva IV si è allenato il Crystal Palace, formazione che lo scorso 27 maggio ha conquistato la Conference League battendo in finale 1-0 il Rayo Vallecano. Un’occasione preziosa per gli appassionati, che hanno potuto avvicinare alcuni di quei giocatori che settimanalmente calcano i campi più importanti a livello europeo.

