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Che fine ha fatto Banda?

Dopo il matrimonio in Zambia il giocatore del Lecce avrebbe dovuto ritornare in Italia per il ritiro, ma non si è mai presentato. Club e procuratore non riescono più a mettersi in contatto con lui.
Che fine ha fatto Banda?
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Fonte Red
elaborata da Redazione
Che fine ha fatto Banda?
Dopo il matrimonio in Zambia il giocatore del Lecce avrebbe dovuto ritornare in Italia per il ritiro, ma non si è mai presentato. Club e procuratore non riescono più a mettersi in contatto con lui.
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LUSAKA - Cresce l'apprensione attorno a Lameck Banda. L'esterno offensivo del Lecce non si è ancora presentato al ritiro precampionato e, da settimane, sembra essere scomparso nel nulla. Il club salentino e il suo procuratore, infatti, non riescono più a mettersi in contatto con lui.

In un primo momento il giocatore, rientrato in Zambia per celebrare il proprio matrimonio, aveva giustificato il ritardo con alcuni problemi burocratici legati al passaporto. Da allora, però, ogni comunicazione si è improvvisamente interrotta. Secondo quanto risulta, Banda non risponde più né alla società né al suo agente, aumentando ulteriormente la preoccupazione.

L'ultimo avvistamento - come riportano diversi media italiani - risale al 23 giugno, quando il nazionale zambiano sarebbe stato visto all'aeroporto di Lusaka, la capitale del Paese africano. Nei giorni successivi aveva pubblicato sui social un breve video - poi rimosso dopo pochi minuti - in cui lo si vedeva giocare su un campo sterrato in Zambia. Da quel momento, però, del 25enne si sono perse completamente le tracce: in Italia non è mai arrivato e il suo destino resta avvolto nel mistero.

A rendere ancora più enigmatico il quadro c'è anche un dettaglio curioso. Di recente, la moglie del calciatore ha pubblicato su Instagram la foto di una tisana appoggiata su un tavolo. Un'immagine che, naturalmente, non offre elementi utili a chiarire la vicenda e contribuisce solo a infittire il mistero che circonda Banda.

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