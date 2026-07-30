Che fine ha fatto Banda?

L'ultimo avvistamento - come riportano diversi media italiani - risale al 23 giugno, quando il nazionale zambiano sarebbe stato visto all'aeroporto di Lusaka, la capitale del Paese africano. Nei giorni successivi aveva pubblicato sui social un breve video - poi rimosso dopo pochi minuti - in cui lo si vedeva giocare su un campo sterrato in Zambia. Da quel momento, però, del 25enne si sono perse completamente le tracce: in Italia non è mai arrivato e il suo destino resta avvolto nel mistero.

A rendere ancora più enigmatico il quadro c'è anche un dettaglio curioso. Di recente, la moglie del calciatore ha pubblicato su Instagram la foto di una tisana appoggiata su un tavolo. Un'immagine che, naturalmente, non offre elementi utili a chiarire la vicenda e contribuisce solo a infittire il mistero che circonda Banda.