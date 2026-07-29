Mondiale privatizzato, è rivolta contro la FIFA e Infantino

L'anno scorso la FIFA ha già ampliato il torneo per club a 32 squadre, con una prima edizione negli Stati Uniti, banco di prova per i Mondiali a 48 nazionali di quest'anno. All'orizzonte c'è persino l'ipotesi di arrivare a 64 squadre nel 2030. Più partecipanti significano più federazioni coinvolte, ma anche maggiori ricavi. Il timore diffuso è che la nuova società, la FIFA Forward Enterprise (FFE), diventi non solo uno strumento di gestione dei proventi, ma anche un motore per spingere competizioni sempre più grandi e fitte, a scapito dei tornei continentali.

Oltre alla UEFA, anche la CONCACAF e l'AFC hanno espresso dubbi e preoccupazioni. L'Europa resta però il fulcro della contestazione, con il progetto definito «un vero e proprio attacco al calcio» da un esponente della federazione tedesca e membro UEFA. Anche Gabriele Gravina, vicepresidente UEFA, ha criticato apertamente l'iniziativa.