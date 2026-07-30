Embolo-Atlanta: ci siamo
Secondo nostre informazioni l'attaccante svizzero sarebbe vicinissimo alla firma con il club di MLS.
ATLANTA - Aveva lasciato gli Stati Uniti in lacrime, a causa di un cartellino rosso - poi rivelatosi infondato - che aveva condannato lui e la nostra Nazionale contro l'Argentina. Ma Embolo negli USA tornerà presto. E questa volta per restarci, senza alcun problema di visto.
Perché secondo nostre informazioni, l'attaccante svizzero attualmente in forza al Rennes sarebbe ormai prossimo alla firma con gli Atlanta United FC, club della MLS che - curiosamente - ha in rosa il paraguaiano Miguel Almiron, l'altro giocatore che al recente Mondiale è stato sanzionato con un giallo per simulazione applicando la controversa regola della "Mistaken Identity".
Il Rennes, per cedere il proprio attaccante, chiede circa 15 milioni di euro. Sulle tracce di Embolo - 92 presenze e 26 gol in Nazionale - c'erano anche le neopromosse in Premier Ipswich Town e Hull City, oltre ad alcune squadre italiane. Tuttavia, il 29enne sembra aver scelto la proposta statunitense.