Cerca e trova immobili
Segnalaci
CALCIO

Piani FIFA, cresce l’opposizione: si dimette il consigliere di Infantino (che è sempre più solo)

AFC, Uefa e Concacaf si schierano contro i piani di investimento di Infantino. Ora anche il suo capo consigliere Carlos Cordeiro si è dimesso per protesta.
Piani FIFA, cresce l’opposizione: si dimette il consigliere di Infantino (che è sempre più solo)
Freshfocus
di 20min.ch | Nils Hänggi
Piani FIFA, cresce l’opposizione: si dimette il consigliere di Infantino (che è sempre più solo)
AFC, Uefa e Concacaf si schierano contro i piani di investimento di Infantino. Ora anche il suo capo consigliere Carlos Cordeiro si è dimesso per protesta.
CALCIO: Risultati e classifiche

ZURIGO - La resistenza nei confronti del presidente della Fifa Gianni Infantino sui suoi piani di investimento continua a crescere. La Confederazione asiatica (AFC) si è infatti schierata al fianco della Uefa e della Concacaf, che rappresenta Nord e Centro America e i Caraibi, nel respingere il progetto.

L’Unione delle federazioni calcistiche europee e la Concacaf hanno espresso una netta opposizione, con la Uefa che arriva a minacciare un boicottaggio dei Mondiali qualora i piani non vengano ritirati. Per il presidente svizzero si profila quindi un fronte sempre più compatto di critiche.

A complicare ulteriormente la situazione è la decisione del capo consigliere di Infantino, Carlos Cordeiro, di dimettersi per protesta contro i piani miliardari, come riferito dall’agenzia di stampa AP.

UEFA
Terremoto nel calcio mondiale: l'UEFA minaccia il boicottaggio dei Mondiali

Al centro delle polemiche vi è il progetto della Fifa di cedere tra il 20 e il 30 percento dei diritti commerciali, in particolare quelli legati alla Coppa del Mondo maschile, a investitori privati. L’operazione prevederebbe la creazione di una nuova società, la «Fifa Forward Enterprise», incaricata di gestire tali diritti.

Secondo quanto comunicato, la vendita di quote di minoranza potrebbe generare ricavi tra i quattro e i sette miliardi di franchi. La Fifa sostiene che i fondi verrebbero distribuiti alle federazioni che approveranno il progetto, con incentivi fino a 40 milioni di dollari per ciascuna, nel tentativo di ottenere il sostegno della maggioranza dei 211 membri.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
fifagianni infantinouefa
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Zali lascerà il Governo
LIVE
CANTONE
2 gior
144
325

Zali lascerà il Governo

Rubano per due notti la cassetta dei pagamenti: chiude il frutteto self-service
LIVE
LOCARNO
1 gior
56
293

Rubano per due notti la cassetta dei pagamenti: chiude il frutteto self-service

Trova un ordigno inesploso e se lo mette nella tenda
LIVE
LOCARNO
23 ore
37
120

Trova un ordigno inesploso e se lo mette nella tenda

«Mai visto la Svizzera ridotta così»
LIVE
MESOLCINA
2 gior
28
89

«Mai visto la Svizzera ridotta così»

Porsche con targhe svizzere contro gli alberi sul Mottarone, muore un 37enne
LIVE
ITALIA
21 ore

Porsche con targhe svizzere contro gli alberi sul Mottarone, muore un 37enne

Zali, la Lega prende tempo
LIVE
CANTONE
2 gior
88
247

Zali, la Lega prende tempo

Ecco chi è il 29enne rimasto ferito sotto una trave
LIVE
LAVIZZARA
2 gior

Ecco chi è il 29enne rimasto ferito sotto una trave

Un ticinese assiste all'incendio a Gardaland
LIVE
CANTONE/ITALIA
2 gior
8
54

Un ticinese assiste all'incendio a Gardaland

Tragedia a Claro: 52enne muore facendo canyoning
LIVE
BELLINZONA
18 ore

Tragedia a Claro: 52enne muore facendo canyoning

È morto Franco Baresi
LIVE
ITALIA
6 ore

È morto Franco Baresi

Clamoroso dietrofront? La Svizzera mette in discussione Infantino
LIVE
CALCIO
2 gior
19
126

Clamoroso dietrofront? La Svizzera mette in discussione Infantino

Le strappano la borsa mentre chiudevano il ristorante: «Non se ne può più»
LIVE
MENDRISIO
3 ore
101
254

Le strappano la borsa mentre chiudevano il ristorante: «Non se ne può più»

La Lega dei Ticinesi: «Zali lascerà il Governo a fine settembre»
LIVE
CANTONE
2 gior
43
117

La Lega dei Ticinesi: «Zali lascerà il Governo a fine settembre»

Fuori Zali, dentro Marchesi: «Accetto questo incarico»
LIVE
CANTONE
1 gior
145
272

Fuori Zali, dentro Marchesi: «Accetto questo incarico»

Via Nassa, chiude anche Gucci: «Era una morte annunciata»
LIVE
LUGANO
1 gior
87
105

Via Nassa, chiude anche Gucci: «Era una morte annunciata»

La sexy ladra che ti sfila il Rolex con un abbraccio
LIVE
BELLINZONA
2 gior
20

La sexy ladra che ti sfila il Rolex con un abbraccio

Dalla maternità a 15 anni alla vita nella "riserva indiana"
LIVE
CANTONE
7 ore
4
45

Dalla maternità a 15 anni alla vita nella "riserva indiana"

«Anche nel momento delle dimissioni Zali non ha capito la gravità della situazione»
LIVE
CANTONE
2 gior
29
106

«Anche nel momento delle dimissioni Zali non ha capito la gravità della situazione»

Chi non si adegua chiude: «Ecco cosa succederà da domani»
LIVE
CANTONE
5 ore
25
63

Chi non si adegua chiude: «Ecco cosa succederà da domani»

Ecco cosa faceva Travis Scott a Bellinzona
LIVE
BELLINZONA
20 ore
9
29

Ecco cosa faceva Travis Scott a Bellinzona

Consiglio di Stato: Carobbio subentra a Zali come presidente
LIVE
CANTONE
2 gior
49
100

Consiglio di Stato: Carobbio subentra a Zali come presidente

Annegamenti: «I mulinelli? Un falso mito. E non fate gli eroi, rischiate la vita»
LIVE
CANTONE
1 gior
1

Annegamenti: «I mulinelli? Un falso mito. E non fate gli eroi, rischiate la vita»

Guida sui cerchioni per chilometri
LIVE
TURGOVIA
3 gior
11
66

Guida sui cerchioni per chilometri

Infantino è nel caos, organizzata una riunione d'urgenza
LIVE
CALCIO
1 gior
8
52

Infantino è nel caos, organizzata una riunione d'urgenza

Colpito da una trave, 29enne in pericolo di vita
LIVE
LAVIZZARA
3 gior

Colpito da una trave, 29enne in pericolo di vita

«Se Zali ci avesse risposto subito sugli audio, la dinamica sarebbe stata diversa»
LIVE
CANTONE
1 gior
40
113

«Se Zali ci avesse risposto subito sugli audio, la dinamica sarebbe stata diversa»

Recupero della Rega, allestita in un campo la tenda della scientifica
LIVE
BELLINZONA
19 ore

Recupero della Rega, allestita in un campo la tenda della scientifica

Da «uno scandalo di troppo» alla «crisi di governo»
LIVE
CANTONE
1 gior
58
51

Da «uno scandalo di troppo» alla «crisi di governo»

Ecco perché un volo Swiss ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza
LIVE
SVIZZERA
1 gior
1

Ecco perché un volo Swiss ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza

Arriva la Guardia costiera, buttano in mare 500mila euro
LIVE
ITALIA
1 gior
1

Arriva la Guardia costiera, buttano in mare 500mila euro

Addio Cornaredo
LIVE
FOTOGALLERY
LUGANO
1 gior
22
54

Addio Cornaredo

«Non è una questione privata»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
122

«Non è una questione privata»

Il coleottero giapponese arretra
LIVE
CANTONE
1 gior
13
41

Il coleottero giapponese arretra

«Nessuna comunicazione su Zali. E noi scendiamo in piazza»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
26

«Nessuna comunicazione su Zali. E noi scendiamo in piazza»

«La mail all'EOC? Toni che non possono essere accettati»
LIVE
CANTONE
1 gior
29
114

«La mail all'EOC? Toni che non possono essere accettati»

«L'unica scelta possibile», «Un linciaggio», le dimissioni di Zali viste dai lettori di tio.ch
LIVE
CANTONE
2 gior
46
66

«L'unica scelta possibile», «Un linciaggio», le dimissioni di Zali viste dai lettori di tio.ch

Embolo-Atlanta: ci siamo
LIVE
NAZIONALE
1 gior
15
36

Embolo-Atlanta: ci siamo

L'assassino di prostitute dell'Argovia riceve un indennizzo di 175mila franchi
LIVE
SVIZZERA
2 gior

L'assassino di prostitute dell'Argovia riceve un indennizzo di 175mila franchi

Raduno non autorizzato di motociclisti: 10 denunce
LIVE
CANTONE
2 gior
32
70

Raduno non autorizzato di motociclisti: 10 denunce

Tragedia nella notte: auto giù dal pendio per 100 metri, morti due giovanissimi
LIVE
SAN GALLO
1 gior

Tragedia nella notte: auto giù dal pendio per 100 metri, morti due giovanissimi

Monica Bellucci, Olivia Wilde e Zoe Saldana, tutte le dive (e i divi) di Locarno79
LIVE
FILM FESTIVAL LOCARNO
1 gior
1
22

Monica Bellucci, Olivia Wilde e Zoe Saldana, tutte le dive (e i divi) di Locarno79

Il cervo affamato va a caccia di mele, nel giardino di una casa
LIVE
LAMONE
1 gior
4
106

Il cervo affamato va a caccia di mele, nel giardino di una casa

«Opere fuori norma». Il maxi progetto da 70 appartamenti si scontra con 6 opposizioni
LIVE
PARADISO
7 ore
24
59

«Opere fuori norma». Il maxi progetto da 70 appartamenti si scontra con 6 opposizioni

Bellinzona annulla lo spettacolo pirotecnico del 1° agosto
LIVE
BELLINZONA
2 gior
29
159

Bellinzona annulla lo spettacolo pirotecnico del 1° agosto

La festa? È in Rotonda
LIVE
LOCARNO
2 gior
21

La festa? È in Rotonda

Temporali all'orizzonte, dopo una delle notti più calde di sempre
LIVE
CANTONE
34 min
1

Temporali all'orizzonte, dopo una delle notti più calde di sempre

Caso-Embolo, la Fifa non ci sta: «Si è fatta giustizia»
LIVE
CALCIO
2 gior
14
43

Caso-Embolo, la Fifa non ci sta: «Si è fatta giustizia»

De Rosa ammette: «Avrei dovuto dare più peso a quei toni»
LIVE
CANTONE
1 gior
21
96

De Rosa ammette: «Avrei dovuto dare più peso a quei toni»

Lo spot pubblicitario, poi lo schianto: ecco cosa è successo sul Mottarone
LIVE
ITALIA
4 ore
5
7

Lo spot pubblicitario, poi lo schianto: ecco cosa è successo sul Mottarone

ULTIME NOTIZIE SPORT
«Come faremo senza il nostro Capitano?»
LIVE
CALCIO
3 ore
4
16

«Come faremo senza il nostro Capitano?»

«Abbiamo fatto una sceneggiata all'italiana»
LIVE
CALCIO
7 ore
6
31

«Abbiamo fatto una sceneggiata all'italiana»

Lugano, eccoti il Runavik
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
14 ore
12
10

Lugano, eccoti il Runavik

Il poker di Pavlidis annienta il San Gallo
LIVE
EUROPA LEAGUE
15 ore
2
4

Il poker di Pavlidis annienta il San Gallo

L'hockey svizzero ha incoronato i suoi re
LIVE
SWISS ICE HOCKEY NIGHT 2026
16 ore
1
4

L'hockey svizzero ha incoronato i suoi re

Frei-Keller: lo Short Track femminile resta svizzero
LIVE
MTB
19 ore
3
8

Frei-Keller: lo Short Track femminile resta svizzero

Continua il dominio svizzero a Monteceneri
LIVE
MTB
21 ore
1
6

Continua il dominio svizzero a Monteceneri

Il viaggio del San Gallo verso Lisbona diventa un'Odissea
LIVE
EUROPA LEAGUE
21 ore
7

Il viaggio del San Gallo verso Lisbona diventa un'Odissea

Fulmine a ciel sereno ad Ambrì: la squadra femminile si ferma
LIVE
HCAP
22 ore
11
57

Fulmine a ciel sereno ad Ambrì: la squadra femminile si ferma

Bagno di folla a Chiasso per l'allenamento del Crystal Palace
LIVE
CHIASSO
1 gior
1
10

Bagno di folla a Chiasso per l'allenamento del Crystal Palace