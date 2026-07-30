Continua il dominio svizzero a Monteceneri

Nella prova femminile U23 è arrivata una straordinaria doppietta grazie a Lea Huber ed Elina Benoit, capaci di imporsi al termine di un duello serratissimo. Le due atlete elvetiche sono rimaste nel gruppo di testa fin dalle prime battute e, nel finale, hanno piegato la resistenza della norvegese Lisa Kristine Jorde e dell’olandese Bloeme Kalis, giunte al traguardo con pochi secondi di ritardo.

Grande entusiasmo lungo il suggestivo circuito di Monteceneri, dove il pubblico ha assistito a una vera e propria festa dello sport. Nella quarta gara è arrivata anche la quinta medaglia, la quarta d’argento. A conquistarla, nella prova maschile U23, è stato Nicolas Halter al termine di una gara spettacolare, caratterizzata da una dura selezione in testa al gruppo: prima sette, poi cinque, quindi quattro e infine due corridori a dettare il ritmo. Con un attacco all’inizio dell’ultimo giro, il tedesco Paul Schehl ha trovato l’allungo decisivo e si è imposto.