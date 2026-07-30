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EUROPA LEAGUE

Il viaggio del San Gallo verso Lisbona diventa un'Odissea

Gli incendi che stanno devastando l'Europa stravolgono la trasferta dei biancoverdi: volo deviato, atterraggio a 180 chilometri dalla capitale e arrivo in hotel solo a mezzanotte.
Il viaggio del San Gallo verso Lisbona diventa un'Odissea
Roger Albrecht/freshfocus
Il FC San Gallo ha viaggiato più a lungo del previsto per arrivare a Lisbona.
di 20min.ch | Nino Vinzens
Il viaggio del San Gallo verso Lisbona diventa un'Odissea
Gli incendi che stanno devastando l'Europa stravolgono la trasferta dei biancoverdi: volo deviato, atterraggio a 180 chilometri dalla capitale e arrivo in hotel solo a mezzanotte.
Europa League30.07.2026
SL Benfica
21:00
S.Gallo
CALCIO: Risultati e classifiche

LISBONA - Il viaggio verso una delle partite più importanti della stagione si è trasformato in una vera e propria odissea. Gli incendi boschivi che stanno devastando diverse aree dell'Europa hanno infatti complicato il trasferimento del San Gallo verso Lisbona, dove i biancoverdi si giocheranno la qualificazione al terzo turno preliminare di Europa League contro il Benfica.

Partita martedì, la squadra di Enrico Maassen ha dovuto fare i conti con una rotta aerea completamente ridisegnata. Per evitare le zone colpite dagli incendi in Francia e Spagna, l'aereo ha sorvolato Strasburgo e Parigi, accumulando circa un'ora di ritardo sull'orario previsto di arrivo in Portogallo.

Ma i disagi non si sono fermati in volo. A causa delle difficoltà operative, il charter non è atterrato a Lisbona bensì a Beja, circa 180 chilometri più a sud della capitale portoghese. Da lì giocatori e staff sono stati costretti a proseguire il viaggio in autobus, trovando però un'altra sorpresa: il pullman è arrivato in ritardo a causa di una deviazione resa necessaria da un incidente stradale.

Soltanto dopo un trasferimento notturno di quasi due ore il San Gallo ha finalmente raggiunto il proprio albergo, poco prima della mezzanotte. Solo allora la squadra ha potuto voltare pagina e concentrarsi esclusivamente sull'impresa che l'attende.

E l'impresa, in effetti, è di quelle che possono entrare nella storia. All'andata i sangallesi hanno sorpreso tutti imponendosi 2-1 contro il Benfica, alimentando il sogno di eliminare i 38 volte campioni del Portogallo. Al Da Luz, però, li aspetta un'atmosfera completamente diversa: uno stadio gremito e un Benfica deciso a ribaltare il risultato.

Come se non bastasse, il San Gallo dovrà fare a meno anche del sostegno dei propri tifosi. Il settore ospiti resterà infatti vuoto a causa della sanzione inflitta dalla UEFA dopo l'accensione di materiale pirotecnico durante la trasferta di Heidenheim, nel settembre 2024. Un'altra difficoltà da superare in una trasferta che, ancora prima del fischio d'inizio, si è già rivelata tutt'altro che semplice.

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CLASSIFICA
Europa League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Lyon82170118513
2Aston Villa8217011468
3FC Midtjylland81961118810
4Korea Republic8175211376
5FC Porto8175211376
6Braga8175211156
7SC Freiburg8175211046
8Roma8165121367
9Genk8165121174
10Bologna8154311477
11Vfb Stuttgart8155031596
12Ferencvarosi Budapest81543112111
13Nottingham Forest8144221578
14FC Viktoria Plzen814350835
15FK Crvena Zvezda814422761
16Celta Vigo81341315114
17Club Brugge-paok Thessaloniki Fc81233217143
18Lille8124041293
19Fenerbahce Istanbul8123321073
20Panathinaikos Athens8123321192
21Celtic8113231315-2
22Ludogorets Razgrad8103141215-3
23Dinamo Zagreb8103141216-4
24Brann89233911-2
25Young Boys893051016-6
26Sturm Graz87215511-6
27FC FCSB87215916-7
28Go Ahead Eagles87215614-8
29Feyenoord Rotterdam862061115-4
30Basilea86206913-4
31FC Salzburg862061015-5
32Glasgow Rangers84116514-9
33Nice83107715-8
34FC Utrecht81017515-10
35Malmo Ff81017415-11
36Maccabi Tel Aviv81017222-20
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 17.06.2026 15:10
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