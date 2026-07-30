Il viaggio del San Gallo verso Lisbona diventa un'Odissea

Ma i disagi non si sono fermati in volo. A causa delle difficoltà operative, il charter non è atterrato a Lisbona bensì a Beja, circa 180 chilometri più a sud della capitale portoghese. Da lì giocatori e staff sono stati costretti a proseguire il viaggio in autobus, trovando però un'altra sorpresa: il pullman è arrivato in ritardo a causa di una deviazione resa necessaria da un incidente stradale.

Soltanto dopo un trasferimento notturno di quasi due ore il San Gallo ha finalmente raggiunto il proprio albergo, poco prima della mezzanotte. Solo allora la squadra ha potuto voltare pagina e concentrarsi esclusivamente sull'impresa che l'attende.