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Fulmine a ciel sereno ad Ambrì: la squadra femminile si ferma

Il club biancoblù rinuncia al campionato 2026/27: «Non siamo riusciti a costruire una rosa». Ma promette: «Non è la fine del progetto».
Fulmine a ciel sereno ad Ambrì: la squadra femminile si ferma
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Fonte HCAP
elaborata da Redazione
Fulmine a ciel sereno ad Ambrì: la squadra femminile si ferma
Il club biancoblù rinuncia al campionato 2026/27: «Non siamo riusciti a costruire una rosa». Ma promette: «Non è la fine del progetto».
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AMBRÌ - Fulmine a ciel sereno in casa Ambrì. La società biancoblù ha infatti annunciato che la propria squadra femminile non prenderà parte al campionato 2026/27, non essendo riuscita a completare l'organico nonostante i numerosi tentativi compiuti nelle ultime settimane.

In una nota ufficiale, il club spiega di aver lavorato fino all'ultimo per «completare l'organico e creare le condizioni necessarie per affrontare la stagione in maniera seria, sostenibile e rispettosa delle aspettative sportive». Gli sforzi, però, non sono bastati. Il numero di giocatrici disponibili si è rivelato insufficiente per allestire una rosa competitiva, anche a causa delle difficoltà che attraversa l'intero movimento nazionale. «Il mercato dell'hockey femminile svizzero offre oggi una disponibilità limitata di atlete e una concorrenza sempre più elevata tra le società», sottolinea l'Ambrì.

Proseguire senza le necessarie garanzie, aggiunge il club, «non sarebbe stato responsabile né nei confronti delle giocatrici né di tutte le persone e le organizzazioni coinvolte». Da qui la scelta, definita «difficile e dolorosa», maturata soltanto dopo aver preso in esame ogni possibile alternativa.

L'Ambrì-Piotta, però, ci tiene a ribadire che il progetto femminile non è stato accantonato. «La mancata partecipazione alla prossima stagione non rappresenta la fine del percorso, ma l'inizio di una fase di riflessione e ricostruzione». L'obiettivo è infatti quello di sfruttare i prossimi mesi per gettare basi più solide e tornare ai nastri di partenza già nella stagione 2027/28 con un progetto sostenibile, in grado di offrire prospettive concrete alle giocatrici.

Nel comunicato, la società esprime infine il proprio rammarico nei confronti di tifosi, giocatrici, staff, partner, Federazione e PostFinance, ringraziando tutte le persone che hanno contribuito alla crescita del progetto. Il messaggio finale, tuttavia, è di speranza: il club promette di lavorare fin da subito per riportare al più presto sul ghiaccio una squadra femminile biancoblù.

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