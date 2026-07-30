Fulmine a ciel sereno ad Ambrì: la squadra femminile si ferma

Proseguire senza le necessarie garanzie, aggiunge il club, «non sarebbe stato responsabile né nei confronti delle giocatrici né di tutte le persone e le organizzazioni coinvolte». Da qui la scelta, definita «difficile e dolorosa», maturata soltanto dopo aver preso in esame ogni possibile alternativa.

L'Ambrì-Piotta, però, ci tiene a ribadire che il progetto femminile non è stato accantonato. «La mancata partecipazione alla prossima stagione non rappresenta la fine del percorso, ma l'inizio di una fase di riflessione e ricostruzione». L'obiettivo è infatti quello di sfruttare i prossimi mesi per gettare basi più solide e tornare ai nastri di partenza già nella stagione 2027/28 con un progetto sostenibile, in grado di offrire prospettive concrete alle giocatrici.