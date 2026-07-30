ITALIA
Porsche con targhe svizzere contro gli alberi sul Mottarone, muore un 37enne
Sul posto l'elicottero del 118, i carabinieri e i pompieri, ma per l'uomo residente in Svizzera non c'è stato nulla da fare.
VCOAzzurraTv
Porsche con targhe svizzere contro gli alberi sul Mottarone, muore un 37enne
Sul posto l'elicottero del 118, i carabinieri e i pompieri, ma per l'uomo residente in Svizzera non c'è stato nulla da fare.
MOTTARONE - Schianto fatale nella tarda mattinata di oggi sul Mottarone, in Piemonte.
Un 37enne ha perso la vita dopo essere uscito di strada con la sua Porsche con targa svizzera, andandosi a schiantare contro alcuni alberi. La notizia è riportata da VCOAzzurraTV e da altri media locali. L'auto è stata presa a noleggio.
Stando alle ultime informazioni, l'uomo è un tedesco residente in svizzera (e non di nazionalità elvetica): era impegnato nelle riprese di uno spot pubblicitario della casa automobilistica tedesca.
L'incidente è avvenuto nel territorio di Gignese. Sul posto sono intervenuti l'elicottero del 118 partito da Como, i carabinieri e i vigili del fuoco, ma per il conducente non c'è stato nulla da fare. La vettura è stata sequestrata
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