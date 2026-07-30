Troppo caldo? I trucchi psicologici per provare a sentirsi più al fresco

Non si tratta solo di suggestioni. Studi scientifici confermano che la percezione termica può variare in base all’ambiente sensoriale. Una ricerca condotta da Julia Winzen per il Centro aerospaziale tedesco ha dimostrato, ad esempio, che il colore della luce in una cabina simulata può modificare la sensazione di caldo o freddo.

Gli effetti, tuttavia, restano limitati: la variazione percepita è di uno o pochi gradi e non può trasformare condizioni estreme in un clima realmente fresco. L’obiettivo è piuttosto ampliare la cosiddetta “zona di comfort termico”, che negli ambienti interni estivi si situa tra 23 e 26 gradi, permettendo così di ridurre leggermente l’uso del condizionatore e risparmiare energia.