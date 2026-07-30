Migliorano le prospettive economiche in Svizzera
Il barometro KOF sale a 103,5 punti a luglio, sopra le attese. Segnali positivi da finanza, costruzioni e industria
ZURIGO - Le prospettive economiche in Svizzera continuano a migliorare. A luglio il barometro congiunturale dell'Istituto KOF del Politecnico federale di Zurigo è salito di 1,4 punti, attestandosi a 103,5 punti. L'indicatore anticipatore si conferma così sopra la soglia dei 100 punti, proseguendo il recupero dopo il calo registrato a marzo, quando era sceso a 95 punti.
Il risultato si colloca inoltre al di sopra delle attese degli economisti interpellati da AWP, che prevedevano valori compresi tra 99,0 e 102,5 punti. Secondo il KOF, il temporaneo rallentamento legato alla guerra in Iran è stato superato.
Segnali positivi arrivano da diversi settori. In particolare, migliorano le prospettive per i fornitori di servizi finanziari e assicurativi, per gli altri servizi, per il comparto delle costruzioni e per l'industria manifatturiera. Gli indicatori relativi alla domanda estera e ai consumi sono invece rimasti pressoché invariati.
Nel settore produttivo, che comprende industria e costruzioni, si osserva un'evoluzione favorevole delle valutazioni sulla situazione competitiva, sull'andamento dei ricavi, sugli ostacoli alla produzione e sul contesto generale degli affari. Più contenuti, invece, i giudizi sulla gestione delle materie prime e sull'attività produttiva.
Guardando ai sottosettori dell'industria manifatturiera, le prospettive risultano in peggioramento per il tessile e per i comparti legati a legno, vetro, pietre e terre. Andamento opposto per l'industria elettrica e per i settori della costruzione di veicoli e macchinari, che mostrano segnali di rafforzamento.