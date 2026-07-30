Migliorano le prospettive economiche in Svizzera

Segnali positivi arrivano da diversi settori. In particolare, migliorano le prospettive per i fornitori di servizi finanziari e assicurativi, per gli altri servizi, per il comparto delle costruzioni e per l'industria manifatturiera. Gli indicatori relativi alla domanda estera e ai consumi sono invece rimasti pressoché invariati.

Nel settore produttivo, che comprende industria e costruzioni, si osserva un'evoluzione favorevole delle valutazioni sulla situazione competitiva, sull'andamento dei ricavi, sugli ostacoli alla produzione e sul contesto generale degli affari. Più contenuti, invece, i giudizi sulla gestione delle materie prime e sull'attività produttiva.