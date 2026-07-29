Petrolio in cambio di miliardi: il potere nascosto dei trader svizzeri

Negli ultimi anni questo tipo di finanziamenti è diventato sempre più frequente. Dopo la crisi finanziaria, le banche hanno ridotto i prestiti ai Paesi in via di sviluppo, mentre l'emissione di obbligazioni comporta spesso costi elevati. I trader hanno così assunto un ruolo sempre più simile a quello delle banche. Nel 2013 Trafigura aveva concesso anticipi per circa 700 milioni di dollari; a marzo 2026 il valore era salito a 4,5 miliardi.