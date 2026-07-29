Aggredisce più persone fuori dall'ospedale: tre feriti, una donna è grave
L'uomo, un 30enne polacco, è stato arrestato.
SOLETTA - Momenti di paura questo pomeriggio a Soletta, dove un uomo ha aggredito più persone nell’area di un edificio amminsitrativo dell’Ospedale civico, lungo la Schöngrünstrasse. Il bilancio è di tre feriti, uno dei quali in modo grave.
L’allarme è scattato intorno alle 15.20, quando la Polizia cantonale di Soletta ha ricevuto una segnalazione riguardo a una persona che stava attaccando dei passanti. Sul posto sono intervenute immediatamente diverse pattuglie.
Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore ha colpito tre persone sia all’esterno che all’interno dell’edificio. Una donna ha riportato ferite gravi, mentre due uomini sono rimasti feriti in modo lieve.
Il presunto autore dell’attacco, un cittadino polacco di 30 anni, è stato fermato e arrestato dagli agenti.
Le indagini sono ora in corso per chiarire l’esatta dinamica dei fatti, le circostanze e il movente dell’aggressione, sotto il coordinamento della polizia e della Procura del Canton Soletta.
La Polizia, intanto, cerca testimoni.