Boom di irrigatori nonostante la carenza d'acqua

In Svizzera il livello idrometrico è in calo e diversi comuni invitano a risparmiare acqua, mentre in Germania sempre più distretti introducono restrizioni sull’uso idrico, vietando in alcune fasce orarie l’irrigazione dei giardini e il riempimento delle piscine. La situazione è ancora più critica in Francia e in Italia, dove la siccità si fa sentire con maggiore intensità.